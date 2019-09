Afrique de l'Ouest: Amical - Côte d'Ivoire-Bénin, les analyses de Michel Dussuyer

Après une belle Coupe d'Afrique des Nations 2019 (CAN 2019), le Bénin a poursuivi sur sa belle lancée en dominant ce vendredi la Côte d'Ivoire en match amical. Les hommes de Michel Dussuyer l'ont emporté 2-1 alors qu'ils étaient menés.

A la fin de la rencontre, le technicien français est revenu sur la prestation de ses poulains à travers une analyse du match.

« L'entame de match un peu difficile ... en premier quart d'heure. On a eu du mal à se situer et puis cette équipe de Côte d'Ivoire nous a posé quelques problèmes même si on ne concède pas énormément d'occasions, mais on a quand même concédé des possibilités et puis petit à petit on est bien revenu dans le match, on s'est stabilisé sur le plan défensif et on a commencé à ressortir les ballons un peu plus proprement avec moins de déchets », a fait savoir Dussuyer dans des propos relayés par Bénin Web TV. « En second partie on a continué sur cette lancée en montant encore d'un cran afin d'être un peu plus haut », a-t-il ajouté.

La confiance gardée par l'équipe béninoise depuis la CAN 2019 a sans nul doute joué dans cette victoire contre les Eléphants.