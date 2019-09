Soudan: La délégation de l'aide humanitaire rencontre des organisations et des agences de l'ONU

Nyala — La réunion conjointe des organisations et agences des Nations Unies présentes dans le Sud-Darfour et la délégation de la Commission fédérale d'aide humanitaire présidée par Salah Omar Mohammed, directeur de complexe de procédures unifiées des organisations et de projets a eu lieu, samedi à Nyala.

La reunion a été organisée dans le but d'examiner les problèmes des organisations et de former de nouvelles directives pour faciliter le travail des organisations.

La réunion était présidée par le Wali de l'État, major gén. Hashem Khaled Mahmoud en présence du commissaire à l'aide humanitaire, M. Jamal Yousef Idris.

Au cours de la reunion, le Wali a promis de mettre en œuvre toutes les directives, d'accorder toutes les facilités et la protection aux organisations, de résoudre les problèmes auxquels elles étaient confrontées à l'ère nouvelle de la liberté, de la paix et de la justice, louant le rôle et la coopération des organisations avec le gouvernement domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, des enfants et du bien-être social.

Salah Omar, pour sa parte, a déclaré que leur visite visait les cinq États du Darfour, soulignant que les directives sont la nécessité de travailler avec les agences gouvernementales, la flexibilité des procédures pour permettre aux organisations de s'acquitter de leur tâche en douceur, de débarrasser les scellés, d'annuler les autorisations et de se déplacer dans toutes les régions du Soudan par notification uniquement sans autorisation et de permettre à toutes les organisations de transférer et de dispenser des secours dans toutes les régions du Soudan sans exception.