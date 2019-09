Cote d'Ivoire: Entretien du Président ivoirien avec le Roi d'Arabie Saoudite - Les deux Etats envisagent de renforcer leur coopération

Le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, s'est entretenu, ce dimanche 08 septembre 2019, à Djeddah (Arabie Saoudite), avec Sa Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL SAUD, Roi d'Arabie Saoudite.

Le Chef de l'Etat a été accueilli à son arrivée au Palais royal de Djeddah, par Sa Majesté Salmane Ben Abdulaziz AL SAUD et plusieurs hauts dignitaires saoudiens.

Après l'exécution des hymnes nationaux ivoirien et saoudien et les honneurs militaires rendus par la Garde royale, le Président Alassane OUATTARA et le Roi Salmane Ben Abdulaziz AL SAUD ont eu un entretien élargi à leurs délégations respectives, avant de se retirer pour un échange en tête-à-tête de plus d'une heure.

Les deux Chefs d'Etat ont souligné l'excellence des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite et ont évoqué les voies et moyens à mettre en œuvre pour leur renforcement et leur diversification.

Au terme de cet entretien, le Président de la République a pris part à un déjeuner offert en son honneur par le Roi d'Arabie Saoudite.

Avant cette rencontre, le Chef de l'Etat a échangé avec le Ministre saoudien des Finances, M. Mohammed Ben Abdullah AL-JADAAN, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans les domaines économiques et financiers.

Notons que le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, M. Hamed BAKAYOKO, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, le Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, M. Ally COULIBALY, la Ministre du Plan et du Développement, Mme KABA Nialé ainsi que le Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables, M. Abdourahmane CISSE, ont pris part à ces entretiens.