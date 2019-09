Soudan: Rezig-Allah appelle à la création d'un Fonds pour les Catastrophes

Khartoum — - Ahmed Sabah Al-Khair Rezig-Allah, Militant Politique et Social et membre du Réseau des Organisations du Nil Blanc, a appelé à la création d'un Fonds National pour les Catastrophes Naturelles.

Il a indiqué qu'il est nécessaire que l'Etat adopte un Véritable Travail pour faire face aux Catastrophes Potentielles.

Il a ajouté dans un communiqué de presse adressé au SUNA que le Bureau du Fonds en cas de Catastrophe devrait être Situé sur un Site Connu pour les Catastrophes et rattaché à la Présidence de la République et qu'une Coordination avec les Institutions Internationales devrait être mise en place afin de faciliter la tâche du Fonds Consistant à intervenir en cas de Catastrophe.

Le Dr Rezig[SO1] -Allah a souligné que le Fonds devrait être une Priorité du Gouvernement de Transition. Il a en outre ajouté: «nous devons obtenir un Système d'Alerte Rapide pour faire face aux Catastrophes et des Stocks Stratégiques de Tentes, de Bâches et de Moustiquaires pour conjurer les effets des Inondations et des Pluies de l'Automne.

Le Dr Rezig-Allah a fait état des dégâts causés par les Inondations et les Pluies infligées dans les Neuf Localités de l'Etat du Nil Blanc cette année, ajoutant que les Localités d'Um-Remta, d'As Salam, d'Al-Jebelain et de Tandaliti étaient les plus touchées.

Il a expliqué que les Catastrophes sont Naturelles et se produisent dans tous les pays du Monde, mais, a-t-il expliqué, au Soudan est une Catastrophe Complexe et Créée par l'Homme.

Le Dr Rezig-Allah a appelé le Gouvernement Fédéral et le Premier ministre à se rendre dans l'Etat du Nil Blanc et à se prononcer sur la Situation des Personnes affectées dans l'Etat.

Il a indiqué l'Effondrement des Etablissements de Santé et d'Enseignement de l'Etat et ont besoin de les Réhabiliter.