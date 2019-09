Soudan: 47 millions de dollars fond de (FIDA) pour l'agriculture intégrée

Al-Obaid — La mission de supervision du projet de l'agriculture intégré et le développement de la commercialisation, venant de Rome le siège du Fonds international de développement agricole (FIDA) dirigé par M. Don Goreen Brik, expert du secteur de la commercialisation et un certain nombre d'experts dans le secteur agricole, accompagnés du Dr. Tariq Abdul Ahmed, directeur des bureaux du FIDA au Soudan, a conclu sa visite au Soudan.

La mission a examine la première saison agricole du projet, qu'a débuté dans quatre États, le Grand Kordofan et le Sennar, où les zones ciblées ont dépassé le million de feddans, et elle s'est félicité des efforts appréciés de l'unité de la coordination du projet et les résultats obtenus.

Dans une declaration à la SUNA le principal coordinateur du projet d'agriculture intégrée a déclaré que ce projet était une subvention du "FIDA"de 47 millions de dollars et visant à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire le revenu des familles pauvres, en investissant dans la production et la commercialisation des cultures, en renforçant les capacités et en augmentant les revenus des familles pauvres, des femmes et des jeunes et en les aidant à faire face au changement climatique

Il a ajouté que la mission de supervision était la plus grande mission de supervision au Soudan depuis le début des activités du projet qui se sont déroulées en 2018, soulignant que la période de mise en œuvre du projet était de six ans, de 2019 à 2024, révélant que la mission avait tenu une série de réunions liées à l'unité de coordination du projet au cours de laquelle elles avaient discuté de la performance globale et les réunions conjointes avec les autorités compétentes.

Il est à noter que le projet comprend 140 des différents villages et est situé dans quatre États et 13 localités dans les États du Grand Kordofan et Sennar.