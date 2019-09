Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2019-2020 - Le Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam accueille ses 300 premiers élèves

C'est un véritable joyau architectural que le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a visité le samedi 7septembre 2019. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, dont les travaux de construction ont été achevés plus tôt que prévu, (en 20 mois, au lieu de 24 mois), ouvre ses portes cette année.

Ce nouvel établissement d'excellence accueille, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020 qui démarre, le lundi 9 septembre 2019, ses 300 premiers élèves.

Soit 160 en classe 6e et 140 en classe de Seconde. Baptisé « Lycée d'Excellence Alassane Ouattara », du nom du Chef de l'Etat, il a offert gratuitement, à la Côte d'Ivoire, par la République populaire de Chine.

D'un coût global de 14 milliards de Fcfa, il est le fruit de l'excellence de la coopération entre les deux pays.

Bâti sur une superficie de 20 ha, à l'entrée de la ville de la première capitale de la Côte d'Ivoire, au bord de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, il est le deuxième lycée scientifique du pays, après celui de Yamoussoukro.

D'une capacité d'accueil de 1000 élèves, ce chef-d'œuvre se veut l'un des plus grands, beaux, modernes et attrayants du pays. Il dispose de tout ce dont un élève a besoin pour réussir à l'école.

Du bâtiment administratif, aux terrains de sports, en passant par les les bureaux, les salles de classes, la bibliothèque, l'Internat, les espaces verts, l'auditorium d'une capacité d'accueil de 400 personnes, les salles de repos des enseignants, la piscine, le gymnase, les appartements du proviseur et de l'Econome, la cantine, les toilettes, les tables-bancs, les salles spécialisées, les salles informatiques... Tout est beau, tout est neuf, tout est moderne.

A propos des salles de classes, soulignons qu'il y en a 25 au total, dont 16 pour le 1er cycle et 9 pour le second cycle. Soit 4 salles par niveau au premier cycle et 3 par niveau au second cycle. Quoi que scientifique, le lycée d'excellence dispose quand même, d'une série littéraire.

Au cours de la visite, le Vice-Président avait à ses côtés la ministre de l'éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, S.E.M. Wan LI et plusieurs autorités politiques et administratives de Grand-Bassam.