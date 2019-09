Cote d'Ivoire: Création d'une filière économique du sport - Félix Anoblé s'inspire du modèle français

Le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises (Pme), Félix Anoblé, a conduit, récemment, une mission d'information et de partage d'expériences sur la filière économique du sport à Paris, en France, pour étudier l'opportunité de la création en Côte d'Ivoire d'une telle filière portée par les Pme.

Il s'agissait également de rechercher des partenaires de référence pour la création de la filière ivoirienne, en collaboration avec le ministère des Sports.

Accompagné de Tuo Seydou, directeur de l'ingénierie et de l'entreprise et de Maxime Zeller de la société Winwin Afrique - qui a reçu un mandat de 3 ans pour accompagner le ministère de la Promotion des Pme dans le développement de la filière économique et sociale du sport en Côte d'Ivoire - Félix Anoblé s'est imprégné du modèle français à travers une série de rencontres avec des structures publiques et privées. Notamment Union sport et cycle (faîtière des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active), Le Tremplin (Incubateur des startup du sport en France).

Mais aussi la direction générale des entreprises du ministère de l'Économie et des Finances, le Medef International et Business France. Les échanges ont porté sur le poids économique du sport en France, le rôle de la filière de l'économie du sport et son évolution à court terme.

Le ministre s'est également intéressé aux objectifs et missions de l'incubateur des startup du sport, ses relations avec les acteurs de la filière, la structuration de la filière, le rôle de la direction générale des entreprises et des principaux acteurs.

Les critères mesurant l'impact de la filière économique du sport, la place et l'action du Medef dans l'économie et les métiers du sport, notamment, figurent parmi les points qui ont fait l'objet d'échanges.