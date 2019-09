Algérie: Judo / Coupe d'Afrique (Cadets) - L'Algérie à la deuxième place avec 26 médailles

Tunis — La sélection algérienne (Garçons / Filles) de judo a décroché la deuxième place à la Coupe d'Afrique "Cadets", disputée ce dimanche dans la capitale tunisienne Tunis, avec un total de 26 médailles (4 or, 8 argent et 14 bronze).

C'est le pays hôte de cette compétition, la Tunisie qui a raflé la première place, avec un total de 20 médailles (9 or, 5 argent et 6 bronze), au moment où le Maroc a complété le podium, avec un total de quatre médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze).

L'Algérie était le pays le mieux représenté dans cette compétition, car ayant engagé un total de 42 judokas (25 Garçons et 17 Filles), devant la Tunisie (17 Garçons et 20 Filles), au moment où le Maroc n'a engagé que quatre athlètes (2 Garçons et 2 Filles).

Au total, 92 judokas (52 Garçons et 40 Filles), représentant huit pays ont pris part à cette compétition.

Les autres pays engagés dans cette compétition sont : la Bulgarie (2 Garçons), la République Tchèque (3 Garçons), l'Estonie (1 Garçon), le Sénégal (1 Garçon) et le Zimbabwe (1 Garçon et 1 Fille).