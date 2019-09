Tunisie: Présidentielle 2019 - Abir Moussi s'engage à Sfax à "former un gouvernement de compétences, sans frères mesulmans"

Tunis — La candidate du parti destourien libre à l'élection présidentielle 2019, Abir Moussi, s'est engagée, en cas de victoire, à former "un gouvernement composée de compétences sans frères musulmans et sans recourir aux quotas partisans".

La candidate a ajouté, au cours d'un meeting populaire organisé dimanche à Sfax, dans le cadre de sa campagne électorale, que parmi les priorités de son programme électoral présidentiel, figurent le lancement d'une initiative législative pour changer la constitution et le régime politique et les remplacer par un système qui met fin à la dispersion des centres de décision et à la politique de consensus.

Elle a aussi promis de mettre en place une diplomatie active et efficace, afin d'ouvrir des perspectives prometteuses et instaurer une politique sécuritaire permettant de préserver la stabilité du pays et d'améliorer son image, pour qu'il soit attractif pour l'investissement extérieur.

En ce qui concerne la politique extérieure, Moussi a estimé que son programme est essentiellement , basé sur "la rectification des orientations erronées adoptées par les anciens gouvernements, avec la rétablissement des relations avec les pays frères, l'impulsion de la diplomatie économique et le renforcement de l'économie national,e afin de faire sortir le pays des listes noires et ouvrir de nouveaux marchés au profit des jeunes promoteurs".

Elle a aussi, indiqué qu'elle oeuvrera à créer "le conseil supérieur de la diplomatie économique" qui sera présidé par le chef de l'Etat.

Abir Moussi a, enfin, appelé les électeurs à affluer massivement vers les urnes , le jour de lélection, pour "rectifier la situation politique catastrophique en Tunisie".