Afrique de l'Ouest: Lancement de l'émission « POPULATION D'AFRIQUE » sur TV5 Monde

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 6 Septembre 2019 : Un nouveau programme consacré aux hommes et aux femmes qui font bouger l'Afrique intitulé "Population d'Afrique", sera diffusé en exclusivité à compter du samedi 7 septembre 2019 et durant toute l'année, sur la chaîne TV5MONDE Afrique et Europe. La première émission est programmée le samedi 7 septembre 2019 (4h30 TU) et les diffusions et rediffusion suivront chaque semaine, les dimanches (13h10 TU) et mardis (20h00 TU).

Ce programme est le fruit d’un partenariat entre le bureau régional de l'UNFPA pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre (BRAOC) et le groupe RACECO pour une production de 52 émissions hebdomadaires de 26 mn chacune. Ce programme télévisé, basé sur des documentaires, « est une opportunité qui va permettre à la région de passer à une vitesse supérieure et toucher des millions de personnes chaque semaine », selon Mabingué Ngom, le Directeur Régional du BRAOC.

Pour Mabingué Ngom, « Population d’Afrique » est une véritable mine qui pourra aider les pays de la région à relever les défis mais aussi à montrer toutes les bonnes réalisations qui ont été faites afin de générer plus de ressources pour les populations de cette région qui affiche les indicateurs les plus défavorables et les attentes y sont énormes pour atteindre les trois résultats transformateurs de l’UNFPA et les Objectifs de Développement Durables d’ici 2030.

L'Afrique de l'Ouest et du Centre connaît une croissance démographique importante (2,7 % par an), mais rencontre également de nombreuses difficultés : maladies, taux de mortalité élevés, pratiques traditionnelles dangereuses, conflits politiques et religieux, chômage... Pour répondre à ces défis, un dialogue a été mis en place avec les États mais aussi sur le terrain, avec les populations. À travers de nombreux reportages, "Population d'Afrique" devrait montrer comment chacun contribue désormais au développement de sa région.

Cette nouvelle série propose d'écouter celles et ceux qui vivent au quotidien dans cette région de l'Afrique. En partant à la rencontre des différentes populations, ce programme dresse le tableau d'une région dynamique qui connaît des avancées remarquables. La jeunesse de la population dans cette région, associée à la technologie ainsi qu'à un écosystème encore exploitable constituent de grands potentiels pour un développement durable et une croissance économique durable.

Dans le contexte du 50ème anniversaire de l’UNFPA et de la CIPD25, ce programme télévisé sera aussi un bon outil de promotion pourla région, surtout dans les perspectives du Sommet de Nairobi au Kenya en novembre prochain.

