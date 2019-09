Congo-Kinshasa: Medias - La Chine ouvre de nouvelles opportunités aux journalistes congolais

C'est avec beaucoup de succès que le séminaire de formation sur la Radio-Télévision pour la République Démocratique du Congo s'est clôturé, à Changsha, dans la province du Hunan, au sud de la République populaire de la Chine. 25 journalistes venus de Kinshasa ont participé avec brio à ce programme qui s'inscrit dans le cadre de l'aide extérieure de la Chine. Au cours de cette formation en Chine, des hommes et femmes des médias congolais ont bénéficié des opportunités et échanges professionnels qui leur ont permis de renforcer leur capacité en matière de gestion et de production des contenus des médias traditionnels et électroniques.

Initiée par l'Institut professionnel du Commerce Extérieur de Hunan, avec le soutien du Ministère du Commerce de la Chine, ce projet a été une aubaine pour les professionnels des médias de la RDC de s'imprégner du fonctionnement, de la gestion, de la technique et de la production du programme pour l'audiovisuelle et la NTIC en Chine.

A cet effet, une grande cérémonie de clôture a marqué, le 2 septembre 2019, la fin de cette formation sanctionnée par la remise des certificats aux participants à Hunan, qui est réputée comme Capitale chinoise des médias pour son nombre élevé de télés et médias web.

Au nom du Ministère du Commerce et du Département du Commerce de la province de Hunan, Zhan Feifu a, premièrement, manifesté sa gratitude aux dirigeants et membres du staff pour leurs efforts, dévouements et passions qui ont contribué à la réussite dudit projet.

Le Directeur adjoint du Centre de formation du Département du Commerce de Hunan a, également, remercié et félicité les journalistes congolais pour leur assiduité et sens de responsabilité durant leur séjour au pays de la 8ème Merveille.

Pékin salue le comportement de la délégation

«Vous avez bien observé les lois et règles de la Chine et aussi la discipline jusqu'à la fin. Ce qui mérite d'être surtout salué est que vous avez bien travaillé, approfondi vos connaissances. Maintenant, je crois que vous avez une vision globale dans le domaine de la radio-télévision de la Chine», a-t-il renchéri.

Toutefois, les autorités Chinoises ont invité les participants à appliquer les enseignements appris à Hunan et partager leurs expériences en Chine avec le reste des Congolais et leurs familles.

«Chers amis ; la durée du séminaire est courte, mais l'amitié entre nous est éternelle. Au-delà des activités du séminaire, on a établi une relation amicale entre les participants, les professeurs et les personnels de notre Institut », a déclaré Pan Fanrong.

Jordache DIALA lors de la dernière cérémonie en Chine

Cependant, le Directeur adjoint du Bureau pour le règlement et la relation des échanges internationaux du développement du Commerce de Hunan a aussi salué la délégation RD-Congolaise pour son comportement durant tout le séjour au pays de Mao.

«Vous avez essayé de surmonter les difficultés sur la langue et sur l'habitude. Votre enthousiasme et votre attitude sérieuse ont vraiment donné un bon départ sur la coopération entre la Chine et la RDC», a-t-il indiqué.

Sur le plan pédagogique, l'Institut professionnel du Commerce Extérieur de Hunan a mis à la disposition des participants les savants ainsi que les spécialistes de la télévision, radio et du nouveau média (Internet) pour partager et échanger des expériences. Plus d'une dizaine de leçons ont été dispensées avec succès durant trois semaines de formation. Les chevaliers de la plume et du micro ont bénéficié des enseignements fouinés sur les sujets tels que «Nouveaux médias », «Médias Convergents » et les « programmes Télévisés » et « la Culture Traditionnelle », les problèmes juridiques dans l'industrie de la radio et de la télévision à l'Ere de l'interconnexion d'Internet, conjoncture nationale de la Chine, caractéristique de la gestion sur l'exploitation de radio -télévision, marketing et promotion de média...

Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Institut organisait des visites dans les entreprises de médias (journaux, télés et web press) afin d'enrichir les connaissances sur l'état et la perspective du développement de l'exploitation de l'industrie de radio et télévision en Chine.

Chine et RDC : Renforcement des relations diplomatiques

De la théorie à la pratique, les hommes et femmes des médias congolais ont profité pour échanger autour de la profession avec les responsables des stations de télévision, des rédactions de nouveaux médias ainsi que des entreprises de production cinématographique et télévisuelle très connues dans la province de Hunan.

Ils ont également visité « Shanghai Satellite TV » pour observer les processus de tournage et autres émissions réalisées avec une intelligence adaptée à la technologie très avancée.

Par ailleurs, les participants ont également effectué des visites touristiques dans les espaces et parc historiques à Changsha, Zhangjiajie, Hangzhou jusqu'à Shanghai, Capitale économique Chinoise.

Très bénéfique, cette étape a permis à la délégation congolaise de découvrir la vraie Chine moderne et d'approfondir leur connaissance plus complète sur la civilisation ancienne du pays mais surtout se faire l'idée plus précise du développement économique, technologique et infrastructurel de la Nouvelle Chine.

La chaleur et l'hospitalité des chinois, le charme de la Culture traditionnelle, les sites pittoresques ainsi que le changement énorme de la Chine après la réforme et l'ouverture ont beaucoup impressionné les visiteurs. Evidemment, ces derniers ont communiqué activement avec les experts et entrepreneurs chinois.

Au-delà de la formation, il faut signaler que ce séminaire constitue une grande opportunité de renforcement des capacités des journalistes congolais. Ce projet offre non seulement de nouvelles expériences de référence sur le développement de l'industrie de la Radio-Télévision et de NTIC, mais aussi jette une bonne base pour renforcer encore la coopération, les relations diplomatiques et l'échange entre Pékin et Kinshasa.

Merci !

Xie xie comme disent le Chinois !

De retour de la Chine