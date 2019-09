Afrique du Sud: Xénophobie en Afrique du Sud - Richie Lontulungu appelle les congolais à la retenue

J'appelle mon peuple à la conscience et au sens élevé́ de la République. J'appelle mon grand peuple à faire preuve de retenue. Disons non à la tentative de pillage et de saccage des biens appartenant aux investisseurs Sud-Africains dans notre cher et beau pays, la République Démocratique du Congo "RDC". Je rappelle que ces biens qui sont menacés de destruction sont des biens privés certes mais, encore plus, des biens se trouvant sur le sol congolais et d'intérêt commun. Leur destruction ne fera qu'enfoncer notre économie au fonds du gouffre. Il s'en suivra une perte drastique d'emplois viables et une accentuation de la pauvreté́. J'appelle mon peuple à ne pas suivre le mauvais exemple. Je comprends pleinement la douleur qui est nôtre, celle de savoir que nos frères et sœurs sont en insécurité en Afrique du Sud mais soyons vigilants et ne jouons pas le jeu du chaos. Soyons des citoyens responsables et consciencieux. Un magasin Sud-Africain détruit égal 1 à 100 Congolais au chômage.

J'appelle mon peuple, résidant temporairement en Afrique du Sud, à limiter ses mouvements, à ne pas se rendre dans des places publiques, à suivre, avec attention, les consignes de sécurité que notre pays a données via son Ambassade sur place.

Enfin, j'appelle notre partenaire l'Afrique du Sud à ne pas perturber l'entente africaine et la solidarité légendaire inter- africaine qui ont produit des miracles dans l'histoire de l'humanité tels que la fin de l'Apartheid. Tout Africain avait mis sa main dans la pâte afin que l'Afrique du Sud soit libérée de l'Apartheid. N'oublions jamais l'histoire de notre Continent.

Congolais, Peuple grand, Peuple uni à jamais.

Merci!

Fait à Kinshasa, le 06 septembre 2019