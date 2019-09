Congo-Kinshasa: Télévision numérique - StarTimes diffuse en exclusivité les éliminatoires Euro 2020

Une fois de plus, StarTimes gatte ses abonnés avec le football européen dans toute sa vitalité. Mis à part les divers championnats européens et autres contenus sportifs de taille qu'il diffuse déjà dans ses bouquets, le leader de la télédistribution en Afrique offre les matchs qualificatifs de l'Euro 2020 sur un plateau d'or. Les stars européennes du sport roi vont se battre pour les places qualificatives de cette énorme compétition. Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kylian Mbappe et toutes les autres stars sont donc à retrouver dans le bouquet StarTimes avec les matchs qualificatifs de l'Euro 2020. Lesquels seront diffusés du 5 au 11 septembre, du 10 au 15 octobre et du 14 au 16 novembre, uniquement sur StarTimes sports channels.

Il n'y a évidemment aucune raison de manquer cette occasion offerte par le numéro Un de la télévision numérique en République Démocratique du Congo. Pour être à la page de l'actualité, veuillez consulter la page Facebook de StarTimes. Aussi, réabonnez-vous dans tous les shops et auprès des distributeurs pour profiter pleinement de ces moments intenses du football européen.

