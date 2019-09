Burkina Faso: Eco Finance Entreprises distingue les entreprises dynamiques et innovantes

Les secteurs d'activités qui ont le plus marqué leur présence dans ce classement sont notamment le secteur bancaire, les télécommunications, la presse, l'agriculture, le secteur des assurances, celui des bâtiments et travaux publics (BTP), le secteur des technologies de l'information et de la communication et les établissements financiers.

"Ce classement vise à montrer qu'en Afrique il existe des entreprises dynamiques et performantes. Egalement, que le continent bénéficie d'un climat des affaires favorables", a laissé entendre Djibril Barry, Directeur général d'Eco Finance Entreprises.

Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, est donc un événement qui contribue à une meilleure vulgarisation de l'activité des entreprises, à promouvoir l'investissement et la créativité et à valoriser l'image des entreprises qui ont osé révolutionner leur marché grâce à l'innovation. Elle serait aussi une vitrine de la coopération Sud-Sud.

Cette soirée qui distingue les meilleurs acteurs de l'économie est organisée alternativement dans les pays de la sous-région par Eco Finance Entreprises, un cabinet d'études et de conseil en finance et en gestion basé au Sénégal. Après 2015, la cérémonie fait ainsi son grand retour au pays des Hommes intègres.

Cette année, dans ce cénacle très fermé où n'entrent que les meilleurs, on retrouve de grosses boîtes publiques comme privées, évoluant dans différents domaines d'activités.

En plus des entreprises, des prix individuels ont été décernés à l'administrateur général du Groupe Planor Afrique, Apollinaire Compaoré, pour l'«Investisseur le plus dynamique», et au DG de la Sonabhy, Hilaire Kaboré, pour le «Manager le plus dynamique des entreprises publiques».