Tunisie: Présidentielle 2019 - La sécurité, le développement et l'emploi, principales composantes du programme électoral de Selma Elloumi

Sidi Bouzid — La sécurité, le développement et l'emploi sont les principales composantes de mon programme électoral, a fait savoir dimanche Selma Elloumi, dans une visite effectuée à Sidi Bouzid dans le cadre de sa campagne électorale.

Elloumi a présidé un meeting populaire dans la ville, où elle a présenté son programme électoral et écouté les préoccupations des citoyens et leurs attentes.

Elle a considéré que ces trois composantes sont liées aux bases de la vie du tunisien et à son pouvoir d'achat qui a régressé. Elle a assuré que dans le cas ou elle remporterait les élections, elle va prendre des initiatives législatives dans ces domaines, dans le cadre des prérogatives dont bénéficie le président de la république.

Elloumi a affirmé qu'elle va entreprendre dans le cadre de la diplomatie économique et de la sécurité nationale, d'attirer l'investissement dans toutes les régions et dans celles de l'intérieur outre l'encouragement de l'investissement des tunisiens à l'étranger, car il va permettre d'améliorer l'économie tunisienne et de faire rentrer des devises.

Et de préciser que son programme électoral comporte également, d'autres points à l'instar de la guerre contre le terrorisme et le crime organisée, la lutte contre le favoritisme et la corruption et le changement du système de gouvernance pour unifier le centre de décision. Elle a promis, encore, d'entourer et d'encourager les personnes aux besoins spécifiques et d'appeler à une réconciliation globale politique, sociale, fiscale et financière.