Congo-Kinshasa: [Investi Ministre de l'Agriculture de la RDC] Joseph Antoine Kasonga Mukuta - Un profil et une expertise pour atteindre l'autosuffisance alimentaire

Il connaît bien les dossiers des sols tropicaux et agricoles et arrivera, sûrement, à mettre tous les acteurs du monde agricole à la même table, d'abord et ensuite, mettre en application son élégant projet qui consiste à booster l'agriculture dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RD-Congo. Ingénieur Géologue-pédologue, Joseph Antoine Kasonga est une prise de l'UDPS dans le nouveau gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Membre de la Diaspora RD-congolaise des Etats-Unis d'Amérique, son projet sur l'agriculture adressé à la direction du parti, selon les sources concordantes proches de l'UDPS, affirme que l'homme n'a pas peur de chiffres : «Il a présenté un dossier sur l'agriculture évalué en milliards de dollars américains. Il propose que l'Etat puisse recruter 200 000 agronomes en fonction de deux par chefferie».

L'actuel ministre de l'agriculture estime que «Ces agronomes aideront chaque paysan à produire de quoi se nourrir. Il n'y aura pas de faim, car chacun aura à manger. Ce qui fera que le prix des produits agricoles va essentiellement baisser». Pour Jean-Joseph Kasonga, le pays ne peut pas exporter les produits agricoles pendant que ses populations meurent de faim.

Qui est Jean Kasonga Mukuta Lekela Diyoyi, le nouveau ministre de l'Agriculture?

A 72 ans, Joseph A. Kasonga Mukuta est marié et père de famille. C'est un ancien militant de l'Udps depuis 1982 qui fait son entrée au gouvernement.

Quelques formations et Stages

Joseph Kasonga Mukuta a suivi des études universitaires des Sols Tropicaux. Il est formé sur les cultures et séchages des tabacs, de Square rules et Midas traing. Il a achevé la formation de Parasail Appreciation Tarning Enabling et Review et a passé au Tabbacco product Knowledge avant de parfaire la Corparate Regulatory Appreciation Program. Il a décroché des titres non de moindre de Pathways to continuous develeppment et carre Intrv.Skills et English Post Intermediate. Sur la platebande du droit, il a épousseté l'introduction à l'étude du droit, droit commun et jurisprudence Congolais, déontologie du magistrat et de l'Avocat ; Organisation, Compétence et Procédure du tribunal de Commerce ; organisation judiciaire et Droit pénal d'Affaires ; Introduction au Droit et procédures pénales ; rédaction du jugement ; la fiscalité congolaise et établissement des bilans et Règlement des Conflits.

Cursus professionnel

Sur son ardoise, il est indiqué que c'est à 27 ans, chez British Americano Tobacco en sigle B.A.T. qu'il débute sa fonction de chef de service chargé des prospections des sols tropicaux pour la culture des tabacs. Il a assumé aussi la charge de Chef de Département principal chargé de la plantation, encadrement de plus ou moins 6.000 planteurs et 200 employeurs. Joseph Antoine Kasonga Mukuta Lekela Diyoyi a été promu de 1987-1989 à la la fonction de Chef de Département principal chargé des approvisionnements et de expéditions à travers la RDC puis des Ressources Humaines dans son aspect sélection, recrutement et gestion des carrières. C'est vers les années 2000 qu'il accède tour à tour au poste de Directeur des Ressources Humaines, des Contentieux, de siège BAT Lubumbashi pour superviser l'une de production des cigarettes, des projets puis de gérant de GMT.

Le nouveau ministre de l'Agriculture a échelonné également plusieurs étapes structurelles de cette formation politique. Selon ses proches, c'est un homme à l'écoute. Ingénieur Géologue-Pédologue, il adhère en effet à l'Udps en 1982. Il devient ensuite membre du Comité national, de la Commission préparatoire du 2ème Congrès de l'Udps et président du Club des membres d'honneur et d'Elite de l'Udps.

Dans le monde des affaires

Il a gravi les échelons au niveau local avant de devenir Consultant en matière des sols tropicaux et agricole. Membre des différentes Commissions provinciales de médiation des litiges du travail au Katanga, de la Commission sociale fédération des Entreprises du Congo (FEC), du Conseil national du travail, représentant de la FEC au sein de la tripartite Gouvernement-Syndicat des Travailleurs, Syndicats des Employeurs, du cadre Permanent du dialogue social actuellement dissous, membre du Conseil d'administration de la FCE. Il a été Formateur et Consultant en matière des Ressources Humaines, en matière des Sols tropicaux et agricoles puis Juge assesseur du Travail. Il est à ce jour un ex. membre de Lion's Club Bumba et de Golf Club Lubumbashi.