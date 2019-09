Afrique: L'Angola voit le Qatar comme un potentiel partenaire économique

Doha — L'Angola a choisi le Qatar comme partenaire économique dans sa stratégie d'élargissement de sa gamme d'investisseurs, raison pour laquelle le pays se prépare à signer, ce dimanche, des accords avec cet émirat du Moyen-Orient.

Selon le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, le Qatar est connu pour son niveau de développement et sa capacité à transformer les recettes pétrolières et gazières en tant que moteur de son économie.

Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement visant à mobiliser des investissements pour l'Angola, le Président de la République, João Lourenço, et sa délégation séjournent depuis samedi soir à Doha.

Le destin actuel du Chef de l'État pourrait ouvrir une nouvelle ère entre les deux peuples, la capacité d'intervention du Qatar sur des marchés extérieurs à son territoire étant mise à profit par des propositions d'intérêt commun. Manuel Augusto considère la visite officielle de João Lourenço comme une stratégie d'élargissement des partenariats économiques. Elle servira donc à montrer les opportunités dont le Qatar et ses entreprises ont besoin pour participer au développement de l'Angola.

Le Chef de la diplomatie angolaise estime que le potentiel du pays dans les différents domaines est attrayant, le Qatar ayant une disponibilité financière, même à travers ses participations, pour aider l'Angola. À l'heure actuelle, le petit et riche émirat dispose de six fonds souverains avec des réserves d'un milliardaire, et le dimanche, dans les réunions du Chef de l'État avec les autorités locales et la classe entrepreneurial, il sera possible de savoir s'il va investir dans des projets de concessions et privatisations déjà définis par le Gouvernement angolais.

"Cette visite du Président de la République pourrait constituer un bon compromis entre la nécessité pour le Qatar d'étendre et de diversifier ses investissements et la nécessité pour l'Angola d'accroître sa disponibilité de ressources provenant de sources diverses et de bénéficier ainsi de cette disponibilité financière que cet état du Golfe a ", a-t-il dit. Le gouvernant angolais a réaffirmé que dimanche, quatre accords seraient signés avec les autorités locales, soulignant ceux des secteurs du transport maritime et portuaire, de la coopération technique commerciale et économique, ainsi que d'autres instruments transversaux.

Le Qatar et l'Angola ont une économie dépendante du pétrole. Les Asiatiques sont les leaders mondiaux du revenu par habitant et disposent de vastes gisements de gaz naturel, représentant plus de cinq pour cent des réserves totales de la planète Terre. L'économie du Qatar est extrêmement dépendante du pétrole exploité dans le pays. Le secteur pétrolier représente plus de 70% du revenu total des administrations publiques, plus de 60% du produit intérieur brut et environ 85% du solde total des exportations.