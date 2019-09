Congo-Kinshasa: Insertion professionnelle des jeunes en situation de rue - La Communauté du Chemin Neuf au Congo lance deux nouveaux projets de formation

L'encadrement des enfants et grands jeunes en situation de rue est et reste le cheval de bataille de l'Association Lisanga Mpo Ya Bokolisi Mboka (LBM) de la Communauté du Chemin Neuf au Congo.

Pour ce faire, deux grands projets ont été lancés, le samedi 7 septembre 2019, au centre de formation professionnelle Saint Joseph, situé sur l'avenue Coffre-Fort 28, Q/Kemi, Commune de Lemba, aux encablures du triangle université et Mont-Ngafula. En effet, « Appui à la formation professionnelle des enfants et grands jeunes de la Rue à Kinshasa (RDC) » présenté par Médecins du Monde Belgique (MDM) grâce à un appui financier de la Région de Bruxelles-Capitale ; « Renforcement des activités de formation et d'insertion dans le Centre de Formation Professionnelle (CFP) Saint Joseph à Kinshasa » grâce aux financements de la Région de Bruxelles-Capitale et de Misereor (Allemagne).

Tels sont lesdits projets lancés dans une ambiance festive au profit des enfants défavorisés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il sied de préciser que les deux projets ont été présentés respectivement, par Jean-Pierre Godding, Directeur du centre Ndako Ya Biso et Anicet Mpiana, Directeur du CFP Saint Joseph. Aussi, une conférence animée par M. Junior Kalonji sur les étapes de l'insertion professionnelle. Et, le lancement officiel de deux projets par le Père Stéphane Huard, responsable de Chemin Neuf en RDC et président de LBM.

Au fond, le premier projet présenté par Médecins du Monde Belgique (MDM) grâce à un appui financier de la Région de Bruxelles-Capitale tend à appuyer la formation professionnelle des enfants et jeunes de la rue à Kinshasa. Pendant 2 ans, 50 jeunes par an apprendront un métier au CFP Saint Joseph en vue de les aider à sortir de la rue et à se stabiliser dans leurs familles respectives. C'est dire que pendant 2 ans, 100 jeunes bénéficieront des métiers de qualité pouvant leurs permettre de se prendre en charge et d'être utiles dans la société congolaise.

Le second projet financé par Misereor (Allemagne) vise le renforcement des activités de formation et d'insertion professionnelle des jeunes par le Centre de Formation Professionnelle (CFP) St. Joseph à Kinshasa en faveur des jeunes de la commune de Makala. Ces derniers y recevront une formation spécialisée pour leur permettre de trouver du travail dans le secteur informel et par ricochet, gagner leurs vies. Il convient de souligner qu'il y a la diversification des filières de formation qui sera complété par 4 formations spécialisées nouvelles (plomberie, énergie solaire, froid et ajustage aluminium) et ; la formation de 300 jeunes par an dans différents filières ou modules d'une durée de 4 mois à 2 ans. Et, les fournitures nécessaires leurs seront données après la formation afin d'une bonne insertion professionnelle.

Outre la formation des métiers, le CCN a prévu, à travers sa vision, un accompagnement spirituel et psychologique des jeunes pour stimuler l'estime, la confiance de soi, l'entrepreneuriat, la confiance d'une vie heureuse. Sur ce, un recrutement des formateurs en gestion a été lancé. Ceux-ci auront la tâche d'inculquer ces jeunes des notions de gestion professionnelle. Car, une évaluation sera de rigueur après la formation pour éviter que ces jeunes rechutent dans les antivaleurs et autres bavures de la rue. C'est qui sera, sans nul doute, un travail de titan pour les éducateurs du centre Ndako Ya Biso pour l'alphabétisation de base des jeunes en situation de rue.

En marge du lancement de ces deux projets, deux témoignages des anciens bénéficiaires des formations de qualité du CFP Saint Joseph ont été encourageants. Et, une présentation des meubles de qualité fabriqués par les jeunes de CFP St Joseph a sanctionné la fin de la cérémonie.

L'importance de la formation professionnelle a poussé la CCN à ouvrir son propre centre de formation professionnelle, le CFP Saint Joseph, où sont placés plus de la moitié des jeunes et grands jeunes sortis de la rue et accompagnés par le centre Ndako Ya Biso et les jeunes issus des familles défavorisées de la commune de Makala et les communes voisines.

A propos de LBM

L'ASBL «Lisanga mpo ya Bokolisi Mboka» (LBM) a été créé suite à des remarques d'auditeurs externes soucieux de bien distinguer les activités sociales de la communauté du Chemin Neuf (les activités d'accueil des enfants de la rue (Centre Ndako ya Biso) et celles de la Formation Professionnelle (Centre de Formation Professionnelle Saint Joseph) de ses activités spirituelles propres.