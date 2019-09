Angola: L'Exécutif veut augmenter la production nationale pour une réserve stratégique alimentaire

Waku Kungo — L'Exécutif travaille avec le secteur privé pour accroître la production afin que le pays dispose d'une réserve stratégique composée principalement de produits nationaux, a déclaré samedi à Cuanza Sul, le secrétaire au Commerce, Amadeu Nunes.

S'adressant aux journalistes à l'issue d'une réunion avec les hommes d'affaires du secteur agricole de la province, à la suite de la visite du secrétaire du Président de la République pour le secteur productif, Isaac dos Anjos, à Cuanza Sul, il a souligné la nécessité de continuer à travailler avec le production nationale. Amadeu Nunes a dit qu'à l'heure actuelle, il n'existait toujours pas de réserve alimentaire stratégique pour le pays. "Nous y travaillons, je pense qu'à la fin de l'année, le processus de la réserve sera prêt et la saison des fêtes sera également assurée". "Nous ne voulons pas faire de réserve avec les importations, il est essentiel que le pays dispose d'une capacité suffisante pour avoir une réserve nationale avec des produits nationaux", a-t-il souligné. D'autre part, le secrétaire d'État estime que la hausse et la baisse des prix des produits sur les marchés sont liées à l'offre et à la demande et qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité de production nationale afin de faire baisser les prix, car le pays ne peut continuer à importer pour baisser les prix.

Au sujet de la visite, le responsable qui traçait le bilan, au nom de la délégation, a indiqué que les difficultés sont identifiées et ce n'est pas un problème unique de la province de Cuanza Sul, car elles sont liées à l'énergie, aux voies d'accès pour l'écoulement de la production, au financement pour les entrepreneurs, à la logistique pour l'agriculture, au stockage, à la conservation et froid, ainsi qu'aux questions d'importation pour certains produits locaux. Il a défendu la nécessité pour le pays de produire davantage pour pouvoir exporter à grande échelle. "L'Etat ne peut pas continuer à dépenser autant d'argent en importations, mais nous devons également recevoir des devises pour exporter, car l'Angola a été autrefois un pays exportateur et nous avons cette capacité", a-t-il assuré.

Après la visite, la Commission préparera le mémorandum en vue de le remettre aux instances supérieures, en l'occurrence au ministre adjoint chargé de la coordination économique, puis au Président de la République, pour des directives concrètes et précises afin de réduire les contraintes identifiées dans les différents secteurs.