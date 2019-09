Angola: Le Président angolais discute de la coopération avec des autorités du Qatar

Doha — Le Président de la République, João Lourenço, se réunit ce dimanche avec son homologue du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ainsi que le Premier ministre de cet émirat, Cheikh Abdullah bin Khalifa Al-Thani, dans le cadre de la visite officielle de deux jours.

L'homme d'État angolais commence la journée par une rencontre de courtoisie avec le Premier ministre à l'hôtel, avant de se diriger plus tard au Palais royal de l'émir du Qatar (cheik Tamim bin Hamad Al-Thani) avec sa délégation.

À la suite des conversations des deux délégations, des accords seront signés dans divers domaines de coopération, l'accent étant mis sur la promotion et la protection réciproques des investissements, la marine marchande et les protocoles d'entente. Dans l'après-midi, João Lourenço s'entretiendra avec les présidents et les dirigeants de sociétés éminentes de l'économie du pays afin d'analyser les possibilités d'investissement en Angola et d'autres formes de coopération.

L'agenda du Chef de l'État angolais comprend également des visites au Musée national et à la Fondation du Qatar, ainsi que la visite d'un des stades qui accueillera la Coupe du monde 2022. Le Qatar, qui compte moins de trois millions d'habitants, a un PIB par habitant élevé et un excédent important de sa balance commerciale. On estime que les personnes de nationalité qatarie représentent moins de 15% de la population totale.

L'économie étant basée sur le pétrole et le gaz naturel, des efforts sont déployés pour sa diversification, notamment en stimulant le secteur privé. Il existe des perspectives de croissance des domaines non pétroliers avant le mondial de 2022 en raison des investissements en infrastructures pour l'événement. Considéré comme le détenteur du meilleur produit intérieur brut par habitant au monde (129 112 par personne), le pétrole, le gaz naturel et les investissements dans le marché financier sont les principales sources de richesse.