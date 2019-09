Angola: Le vice-président reçoit l'auteur du livre "Kayak the Kwanza"

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a reçu samedi le chercheur britannique Oscar Scafidi, auteur du livre "Kayak the Kwanza", avec lequel il a abordé des questions d'intérêt général.

Professeur d'histoire et de philosophie, Oscar Scafidi a effectué en juin 2016, en compagnie de son compatriote britannique Alfy Weston, une expédition de quatre semaines sur le fleuve Kwanza, abord d'un canoë (kayak) en bois.

L'aventure s'est ensuite terminée par une distinction de Guiness World Book (livre de records).

Oscar Scafidi est «immortalisé» dans le livre des records pour avoir parcouru 1 300 kilomètres séparant la source du fleuve Kwanza, dans la province de Bié, à son embouchure dans l'océan Atlantique en 32 jours, une période jamais atteinte auparavant. Lors de la rencontre avec Bornito de Sousa, le chercheur britannique a offert une copie du livre (Kayak the Kwanza) paru en mars dernier à Londres (Angleterre).

Tiré à 2 000 exemplaires, Kayak the Kwanza, en anglais, de 206 pages, montre au monde les charmes du fleuve Kwanza, selon Oscar Scadifi, qui s'est entretenu avec la presse après le vice-président Bornito de Sousa. "Ce fut une expérience fantastique, mais aussi très dangereuse en raison de la diversité de la faune et de la flore", a-t-il souligné à propos de l'expédition sur le fleuve Kwanza.

L'aventure Kwanza d'Oscar Scafidi et Alfy Weston a également cédé la place au documentaire «Kayak the Kwanza», qui a été présenté dans des festivals de films au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et à Chypre.

Selon Oscar Scafidi, 25% du produit des ventes du livre iront au programme de déminage en Angola par l'intermédiaire de l'organisation de déminage non gouvernementale Hello Trust. Il a déclaré que la vente du livre, vendu en Angola à dix mille kwanzas, avait déjà généré des revenus de 25 000 dollars.

Le Kwanza, le plus long fleuve d'Angola, est né dans la municipalité de Chitembo, dans la province de Bié, dans les hauts plateaux du centre de l'Angola. Son parcours dessine une large courbe à l'extrême nord et à l'ouest avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Barra do Kwanza, au sud de Luanda.