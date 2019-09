Angola: Six accords marquent le début de coopération économique

Doha — L'Angola et le Qatar, deux pays producteurs de pétrole, ont signé ce dimanche, au palais royal de l'émir, à Doha, six accords d'intérêt commun qui marquent une nouvelle étape de la coopération économique dans divers secteurs.

En présence du Président de la République, João Lourenço, et du cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, émir de l'État du Qatar, il a été signé l'accord entre les gouvernements angolais et le pays arabe sur la "Promotion et la protection mutuelles des investissements", qui repose sur le développement économique durable des parties. Les deux pays ont également convenu du "Protocole portant création de mécanismes de consultation politique" visant à renforcer la coopération entre les États en matière de partage et d'harmonisation des positions sur les questions bilatérales, régionales, continentales et internationales.

En vue de consolider et de renforcer la coopération entre les deux gouvernements et de faciliter la mobilité de leurs citoyens titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux, un "accord d'exemption de visa relatif aux passeports diplomatiques et spéciaux" a été signé. Créé pour établir une coopération bilatérale dans le domaine de la "marine marchande", l'Angola et le Qatar sont, à compter à partir de cette date, sont partenaires à un moment où il a également été paraphé l'accord de "Coopération économique, commerciale et technique".

Cet objectif plus large vise à jeter les bases d'une coopération économique, commerciale et technique entre les parties dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'énergie, de l'agriculture, des communications, des transports, de la construction, du travail et du tourisme. Il convient également de noter le "Mémorandum d'accord entre la société de gestion de ports du Qatar (Mwani) et l'Institut maritime portuaire d'Angola (IMPA)" en vue d'une coopération entre les entités portuaires des deux pays et de la gestion respective des systèmes portuaires. Ce "petit géant" de deux millions 710 habitants, leader mondial du PIB par habitant (129 112 dollars par personne), a le pétrole, le gaz naturel et les investissements dans le marché financier comme principales sources de richesse, l"Angola voulant donc tirer le meilleur parti de l'expérience.