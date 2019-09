Algérie: Réseaux des eaux pluviales - Une opération de curage dans plusieurs communes d'Alger

Alger — Réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement, organisée par la wilaya d'Alger dans plusieurs de ses communes afin de lutter contre les inondations, a indiqué dimanche un communiqué de la SEEAL.

Lors de cette opération, qui rentre dans le cadre de la préparation de la saison hivernale 2019-2020 et qui s'inscrit en droite ligne avec la démarche de la responsabilité sociétale prônée par SEEAL, la direction d'exploitation et d'assainissement de l'entreprise a mobilisé ses équipes in-situ afin de réaliser un diagnostic approfondi grâce à une camera spécialisée (inspection vidéo périscopique), installée à l'intérieur des réseaux dans le but de superviser en photo (avant/après) la conformité de curage, a expliqué la même source.

L'intervention de SEEAL a eu lieu au niveau du réseau d'eaux pluviales au niveau de Boulevard de l'ALN (depuis Tafourah jusqu'à El Hamiz), ainsi la conduite de décharge à l'avenue de Tripoli et Oued-Kniss dans la commune de Hussein-Dey.

Dans ce cadre, la SEEAL y avait mis à disposition tous ses moyens humains et matériels qui avaient permis d'assainir les sites cibles au niveau d'Alger et Tipaza afin de faciliter le travail des équipes sur place qui avaient pour objectif la collecte des déchets et des ordures ménagères.

En outre, la SEAAL a réaffirmé son engagement à travailler pour améliorer la qualité du service offert à ses clients, améliorer la cadre de vie des citoyens et riverains et protéger leur environnement, tout en mettant à leur disposition le numéro de son centre d'appel 1594.