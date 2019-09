Cote d'Ivoire: Journée de la militante/ Sita Coulibaly - « Nous saluons le rapprochement FPI-Pdci »

Sita Coulibaly, présidente de l'Ufpdci urbaine, a indiqué que l'objectif de la rencontre est de remobiliser les troupes afin de les tenir prêtes pour les batailles à venir dans la cohésion et la solidarité agissante.

C'est aussi de renforcer les capacités des militantes, afin qu'elles soient mieux outillées pour le travail de terrain et de proximité.

Enfin, s'accorder sur ce qui doit être le profil et les nouveaux comportements de la militante du Pdci-Rda. Sita Coulibaly a « salué le travail colossal de la réconciliation, de la pacification conduit de main de maitre par le président Henri Konan Bédié, l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire ».

Elle ajoutera que « nous, militantes du Pdci-Rda, sommes fières de tous les actes concrets et forts que pose le président Henri Konan Bédié pour rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, engagés sur le véritable chemin de la paix ».

La présente cérémonie, a-t-elle poursuivi, « nous offre l'occasion, l'agréable opportunité d'affirmer haut et fort l'adhésion sans faille de l'ensemble des femmes du Pdci-Rda à toutes les initiatives salutaires qui concourent au rapprochement des forces vives et des partis politiques qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et pacifique.

Nous voulons saluer ici tout spécialement, le rapprochement Fpi-Pdci et l'avènement de la plateforme non idéologique de collaboration des partis politiques de l'opposition et de la société civile ». Félicitant ses amazones, Sita dira : « oui, mes chères sœurs, nous vaincrons et 2020 sera Pdci.

C'est pourquoi vous devez vous approprier tous les enseignements de cette "Journée de la militante" et toute autre initiative d'information, de formation des militants du Pdci-Rda. Je vous exhorte à partager, à dupliquer ces enseignements.

L'heure a sonné 2020, c'est maintenant. Nous devons investir le terrain… nous devons passer et repasser dans nos quartiers, villages, campements, hameaux et autres.

Il nous faut participer à tous les processus jusqu'aux élections ». Enfin, elle et les femmes ont réitéré leur volonté de rester fidèles au président Bédié et d'œuvrer inlassablement pour la victoire du Pdci en 2020.