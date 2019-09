Cameroun: Rentrée culturelle - Douala esquisse ses plans

La première réunion préparatoire pour la célébration dans le Littoral s'est tenue mardi dans les services du gouverneur

La 4e édition de la Rentrée culturelle et artistique nationale (Recan) sera lancée le 10 septembre 2019 sous le thème « Contribution du sous-secteur Arts et Culture dans la consolidation toujours davantage de la paix, de l'unité et du vivre-ensemble harmonieux pour un Cameroun émergent.». Et à une semaine de l'événement, les parties concernées par l'organisation dans la région du Littoral ont tenu la première réunion préparatoire mardi 3 septembre dans les services du gouverneur à Bonanjo, Douala. Une rencontre présidée par le chef de la Division des Affaires économiques, sociales et culturelles (Daesc) des services du gouverneur, Samuel Célestin Nyindie. Ce dernier a souligné l'importance du Recan dans une ville comme Douala, « laboratoire du multiculturalisme et de l'interculturalité. »

Il était ainsi question au cours de ces travaux de présenter le projet Recan à travers ses objectifs, les différents pôles artistiques et culturels qu'on retrouvera pendant la célébration, le programme des activités. Une tâche assurée par le Dr François Edimo, délégué régional du ministère des Arts et de la Culture (Minac) pour le Littoral. Il a rappelé que le Recan est une occasion pour les pouvoirs publics de rapprocher l'art et la culture de la population, ainsi qu'une tribune d'exposition des talents dont regorge le pays.

Pour le Littoral, les festivités seront lancées à la Place du gouvernement à Bonanjo avec une phase protocolaire présidée par le gouverneur de la région mardi prochain. Il procèdera au vernissage des différents pôles, 23 au total. On y retrouve les arts de la scène subdivisés en théâtre, musique, danse, les arts de la rue, les arts cinématographiques et audiovisuels, les arts plastiques, les arts visuels et graphiques, les jeux patrimoniaux, etc.

Au rang des activités, on peut citer le carnaval qui partira du carrefour musée maritime pour le lieu des cérémonies le même jour. A partir du lendemain, on sera du côté du stade Marion à la Cité Sic, choisi pour les spectacles et animations. Du côté de la salle des banquets des services du gouverneur, se tiendra une conférence sur le thème « Enjeux, défis et perspectives de la dynamique de regroupement en pôles artistiques et culturels ». Des pôles qui auront droit à des journées dédiées, ce jusqu'au 29 septembre. Le 30, il sera question de la présentation des grands projets du Minac. La cérémonie de clôture du Recan 2019 est prévue pour le 1er octobre.