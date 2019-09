Cameroun: Développement local - Le maire de Yaoundé 7 lance une carrière municipale de 600 emplois directs

C'est l'un des projets phares d'Augustin Tamba, maire cette commune urbaine de Yaoundé la capitale politique camerounaise. D'un cout total de trois milliards francs Cfa, la carrière, est financée par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal (Feicom), l'Etat du Cameroun et la mairie de Yaoundé 7, devrait être fonctionnelle entre janvier et février 202.

Loin des ragots des égouts puants des âmes oisives qui le vouent aux gémonies, Augustin Tamba le maire de Yaoundé 7, pense et travaille à la viabilisation économique, culturelle et sportive de l'arrondissement de Yaoundé 7. L'élu local du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), pilote le projet de construction de la carrière municipale de Yaoundé 7.

Selon nos informations, d'un cout total de trois milliards francs Cfa, la carrière municipale de Yaoundé 7, est financée par le Feicom, l'Etat du Cameroun, et la mairie de céans (100 millions francs Cfa de frais d'études). La carrière devrait générer 600 emplois directs. Elle sera gérée par la Société d'investissement municipal de Yaoundé 7 (Simy 7). La Simy 7 est une société anonyme de droit public. La carrière municipale de Yaoundé 7, est un projet intégré, une unité de préfabrication (parpaings, pavés... ). Une unité de mise en œuvre. Il s'agit d'un projet industriel intégré s'inscrivant dans la mise en place d'une zone économique communale.

Du projet de construction de la carrière municipale de Yaoundé 7, nous apprenons que les matériels ont déjà été commandés, et que les productions sont prévues entre janvier et février 2020. La carrière municipale de Yaoundé 7, a pour site, la limite de l'arrondissement de Yaoundé 7, d'avec l'arrondissement de Mbankomo (département de la Mefou-et- Akono), dans la région du Centre. Plus exactement, sur les rives de la rivière Anga'a.

Avec une carrière qui va générer 600 emplois directs, le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, fait montre de toute sa volonté, à travailler à la création d'une zone économique communale, gage du développement local intégré.