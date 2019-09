Cameroun: Perte de la CAN 2019 - Les journalistes paient le prix fort

A qui profite le vol de documents, la mise à sac des bureaux et la violence connus par les journalistes du Magazine sportif Europe-Afrique Foot la semaine dernière à Yaoundé ?

La CAN ne se jouera pas au Cameroun, tous les voyants sont au rouge, et les chantiers au ralenti, la faute aux détournements massifs de fonds alloués à la construction des infrastructures sportives, routières... Le dire vient de valoir à deux membres de la rédaction centrale d'Europe Afrique Foot une fois de trop, d'être attaqués par des brigands sans scrupules. Ceci après l'attaque barbare déjà subie en 2017, et les bureaux vandalisés il y a quelques jours...

Konlog Fils Noé, rédacteur en chef est séquestré à son domicile devant femme et enfant, une balle lui aurait même touché la tête si l'un de ses agresseurs n'avait dévié la trajectoire au dernier moment. Battu, il il aura la jambe droite au niveau du genou lacérée (image)...

Le graphiste et par ailleurs directeur artistique Pierre Bahel, de son côté va recevoir aussi la même nuit des individus à la mine patibulaire. Qui vont saccager sa petite location et le passer à tabac à la recherche de "preuves" sur les sources qui renseigneraient le magazine Europe-Afrique Foot sur les dossiers noirs de la CAN 2019 que n'a pas pu organiser le Cameroun. Au point où même le photographe Vincent Kamto a reçu des menaces.

Le football n'est qu'un sport, pourquoi tant de haine pour une si petite rédaction de quelques jeunes simplement dévoués à faire à avancer les institutions et la politique sportive au pays de Samuel Eto'o ?