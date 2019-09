Madagascar: Université de Fianarantsoa - La radio ROFIA souffle sa première bougie et vise loin

Il y a une année, la Radio ROFIA (Radion'ny Oniversiten'i Fianarantsoa Andrainjato) a commencé à émettre pour la première fois sur la fréquence 91.4 FM.

Cette radio de l'Université de Fianarantsoa a célébré comme il se doit, le 30 août dernier, le premier anniversaire de la station. L'objectif premier de la radio ROFIA est la communication entre les étudiants, les enseignants et le personnel administratif de l'Université de Fianarantsoa, mais il s'agit également de « faire connaître à tous la qualité et l'évolution de l'enseignement dispensé dans cette université publique fianaroise, qui se met au diapason de l'évolution numérique », comme l'a souligné le président de l'Université de Fianarantsoa, Rafamantanantsoa Fontaine.

En effet, la radio ROFIA diffuse aussi hors du périmètre de l'université pour être entendue dans la ville de Fianarantsoa. « Nous couvrons même des zones bien au-delà de Fianarantsoa, jusqu'à Camp Robin et l'ensemble de la région Haute Matsiatra, voire jusqu'à Andonaka, à 140 km de Fianarantsoa, zone limitrophe de la Haute Matsiatra et l'Ihorombe », précise Solofo Razakandrainy, rédacteur en chef de la radio ROFIA. La station vient ainsi d'inaugurer le nouveau faisceau et l'émetteur mobile, permettant d'augmenter la performance technique de la radio, notamment la qualité du son. De quoi satisfaire les 28.000 étudiants, 170 enseignants-chercheurs et 600 membres du personnel administratif et technique de l'université et les auditeurs hors du cercle universitaire de Fianarantsoa. Ces nouveaux équipements permettront ainsi d'étendre les zones couvertes par la radio ROFIA, jusqu'aux régions Amoron'i Mania, Ihorombe et Vatovavy Fitovinany.

Sur le web. Trente-cinq personnes assurent actuellement le fonctionnement de la radio ROFIA. « Ces membres du personnel de la radio incluent des employés permanents dont des journalistes, des animateurs et des techniciens ; mais également des vacataires et des stagiaires. Tous sont des étudiants de l'Université de Fianarantsoa », précise toujours le rédacteur en chef. « Les émissions, les animations d'antenne, la musique et l'ensemble du contenu diffusé sur la radio ROFIA portent principalement sur les domaines de l'enseignement supérieur et la recherche. Nous produisons essentiellement des émissions en malgache, ce qui n'empêche pas les employés de recevoir à l'antenne des invités étrangers qui parlent d'autres langues », ajoute-t-il.

La radio ROFIA, diffusant 24h/24, est l'unique station radio de la ville de Fianarantsoa qui fixe deux rendez-vous journaliers avec ses auditeurs en matière d'informations, en proposant deux éditions du journal : à la mi-journée (12h) et à 18h30. La radio Rofia est également diffusée sur internet (www.univ-fianar.mg/rofia) permettant à des auditeurs partout dans le monde, de suivre à tout moment les émissions de la station. Bref, celle-ci vit bel et bien avec son temps, suivant l'évolution de la technologie numérique, à la grande satisfaction de ses auditeurs, étudiants ou non.