Madagascar: Rugby - Marcelia ambassadrice de la Coupe du Monde

Elle avait donné le coup d'envoi lors du Tournoi des six Nations du rugby en France.

Maintenant, Marcelia devient ambassadrice de la Coupe du monde de rugby et porte la voix des femmes malgaches au firmament du rugby mondial. En 2014, l'association « Terres en Mêlées » de Pierre Gony s'est introduite à Antsepoka, village Vezo de la Côte Saphir, là où le fondateur Pierre Gony avait rencontré Marcelia. En effet, cette mère d'un enfant à l'âgé de 13 ans avait découvert en premier le rugby et pris conscience de ses aptitudes physiques, de sa capacité à se défendre et à s'affirmer face aux garçons. Elle devient par la suite un modèle de référence pour les jeunes filles qui voient alors en elle une raison de croire à une certaine liberté de pensée et d'action grâce au sport.

Élue parmi les cinq femmes de l'année à Madagascar, elle expliqua que son rêve d'aller en France se réalisa car elle s'y rendit en tant qu'ambassadrice de l'égalité filles/garçons avec deux de ses coéquipières Pela et Sonia. Elle a donné le coup d'envoi à l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des six Nations, le vendredi 1er février 2019 au Stade de France. La route ne se termine pas là. Un nouveau séjour à Paris pour continuer à défendre l'égalité femmes/hommes par le sport, Marcelia a continué ses activités en tant qu'ambassadrice en France au mois de juin où elle sera une des figures principales aux côtés de Johnny Wilkinson du tournage d'un spot de publicité de la Société Générale qui sera diffusé durant toute la coupe du monde rugby au Japon.

De plus, elle s'entraîna avec des élèves de 4e et de 3e de la section sportive du collège Pierre Senard à Bobigny avant la diffusion de « La jeune fille au ballon ovale » et un entraînement avec le Stade Français à l'Hippodrome d'Auteuil. Marcelia, Pela et Sonia vont être élevées par la 1re dame du pays au grade de Chevalier de l'ordre du mérite sportif ce septembre 2019 à l'occasion de la conférence des ministres africains sur la mise en œuvre du plan d'action de Kazan qui se déroulera au CCI Ivato.