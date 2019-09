Madagascar: Iavoloha - Rajoelina réaffirme son « velirano » devant le pape

Le Pape François a signé le livre d'or au Palais d'Etat d'Iavoloha.

2000 invités ont assisté à la rencontre du pape François avec les autorités, la Société civile et les membres du Corps diplomatique.

« Semeur de paix et d'espérance ». Tel est la devise de la visite du pape François qui prend fin ce jour. En effet, la venue du Souverain Pontife a ravivé la foi et l'espoir non seulement chez les fidèles de l'Eglise Catholique Romaine mais aussi auprès de tous les Malgaches. D'autant plus que dans son discours, lors de la messe de rencontre avec le couple présidentiel, les autorités et les membres du Corps diplomatique et consulaire qui s'est déroulée samedi dernier au Ceremony Building d'Iavoloha, le Saint-Père a prêché le « Fihavanana » et a encouragé les responsables étatiques et l'Eglise Catholique à veiller sur les plus démunis. Ayant ouvert la série de discours, le président Andry Rajoelina a profité de l'occasion pour renouveler le « Velirano » qu'il a fait envers le peuple malgache, devant le pape François. « Votre Sainteté, devant vous et cette assemblée, en ce lieu, en ce jour, je confirme ma volonté et mon engagement pour redresser et reconstruire Madagascar. Je veillerai sur les Malgaches . Je serai à l'écoute et aux cotés de mes concitoyens, je serai attentif aux plus faibles et aux plus démunis, je cultiverai la justice et l'équité, l'amour et l'espoir... Je ressens et j'ai vu la souffrance de mes concitoyens, je les ai entendus et je les ai écoutés. Cela m'a fendu le cœur.

Cela a secoué mon âme. Et je leur ai promis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils croient à nouveau au destin de Madagascar, qu'ils soient fiers de leur terre et de ce qu'ils sont. Je vais tout faire pour offrir un meilleur avenir aux Malgaches , qui depuis tant d'années ont soufferts de la pauvreté, de l'injustice, de la partialité et de l'abandon. Telle sera ma tâche, telle est ma mission. Et devant vous, Saint Père, avec humilité et déférence, je renouvelle ce serment. Je m'attèlerai, chaque jour à reconstruire Madagascar et à rendre leur dignité aux Malgaches . Je leur montrerai que les blessures peuvent être pansées et guéries, je leur montrerai que la haine nous divise et que l'unité nationale est possible, que l'amour est plus fort que tout, qu'avec la foi, la vraie, tout devient possible. Et c'est ensemble, tous les Malgaches unis, que nous serons vainqueurs ».

Solidarité. Le Chef de l'Etat a lancé un appel à l'unité et à la solidarité à l'endroit de tous les Malgaches. Il reste désormais à confirmer si Andry Rajoelina va tenir ces engagements « sacrés » renouvelés devant le Souverain Pontife. Des engagements engendrant le changement par la réalisation de nombreux projets d'envergure mais aussi un progrès dans les conditions de vie sociale de la population, surtout les plus démunis qui composent la majorité du peuple malgache. Pour Andry Rajoelina, cette visite du Saint-Père marque une nouvelle page de l'histoire de Madagascar. Le début de l'ère de l'union, de la solidarité, du progrès, de l'amour du prochain et du vivre -ensemble. Andry Rajoelina n'a également pas manqué de rappeler sa première rencontre avec le Pape François lors de sa visite au Vatican le 26 avril 2013. Le jour où il a reçu la bénédiction du Saint-Père en lui faisant part de son amour et son espoir pour Madagascar et pour le peuple malgache. Une manière d'annoncer que son élection à la tête du pays a reçu le « Tso-drano » du numéro Un de l'Eglise Catholique. Andry Rajoelina est persuadé que pour cette visite du pape, ses concitoyens malgaches puissent eux aussi recevoir à leur tour la même bénédiction.

Tête-à-tête. A noter qu'avant d'assister à cette rencontre au Ceremony Building, le pape François a eu un tête-à-tête d'une quinzaine de minutes avec le Chef de l'Etat Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina. Un tête-à-tête marqué par la signature du livre d'or sur lequel le Saint-Père a écrit: « Je suis venu comme semeur de paix et d'espérance : puissent les semences jetées dans cette terre porter pour le peuple malgache des fruits abondants ! Le Seigneur vous bénisse ! Priez pour moi, je vous prie ». Cette visite d'Etat a également été marquée par la plantation d'un baobab à l'entrée du Palais d'Iavoloha. A noter la présence lors de cette rencontre à Iavoloha de l'ancien président Didier Ratsiraka et des chefs religieux comme le Pasteur Mailhol de l'Eglise Apokalypsy.