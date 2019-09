Madagascar: Karaté / Jeux Africains - Miora Razafindrakoto, l'unique juge malgache

Miora, deuxième à gauche de la photo faisait partie des juges arbitres des Jeux Africains.

Rares sont les techniciens malgaches qui intègrent le cercle très fermé des juges arbitres mondiaux. Elle est l'unique femme juge internationale malgache. Ayant décroché son diplôme lors des Jeux Africains de Brazzaville en 2015 où elle a officié pour la première fois en tant qu'arbitre, Miora Razafindrakoto fait honneur au karaté malgache aux compétitions internationales. Et elle ne cesse de s'améliorer en suivant toujours des formations pour pouvoir être sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 où le karaté fera partie des disciplines de démonstration.

La triple médaillée des Jeux Africains dont l'or, l'argent et le bronze respectivement à Johannesburg (1998), à Abuja (2003) et à Alger (2007), qui s'est reconvertie en arbitrage était de la partie aux Jeux Africains de Rabat du 19 au 31août dernier. Les Jeux Africains qu'elle connaît bien en tant que compétitrice et voilà c'est la seconde fois qu'elle a officié en tant que juge et arbitre. Miora n'est plus à présenter dans le monde du karaté malgache et est détentrice du grade de 4e dan.