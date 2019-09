Madagascar: Parc national d'Isalo - Rénovation du circuit « via ferrata »

Le circuit « via ferrata » est l'un des plus sportifs du Parc National de l'Isalo, sur la RN7 à Madagascar.

Ce parcours a récemment fait l'objet de rénovation notamment au niveau de la piste vers le site et des escaliers. L'entrée de ce circuit se trouve au niveau du village d'Andremanevo, à 27 km au Nord Ouest de Ranohira. Elle est très particulière du fait de l'existence d'une pente verticale en zigzag et de très haut degré. Ce qui fait de ce circuit l'un des plus sportifs du parc.

Le parcours « via ferrata » traverse des champs de rizières et passe devant des tombeaux Sakalava et Bara où un repos pourrait se faire sous le chalet typique bara. Le paysage est dominé par la savane et une forêt ripicole qui constitue le foyer naturel de la faune du parc de l'Isalo, incluant notamment le célèbre baobab Pachypodium. De par ce parcours, on peut aussi admirer un point de vue donnant accès au plateau et au fond des canyons de l'Isalo, ainsi qu'un point de vue panoramique sur les massifs ruiniformes. Ce circuit riche en découverte est ouvert toute l'année et adapté à tous les niveaux.