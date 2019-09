Angola: Le pays ouvert aux investissements étrangers

Doha — Avec un message simplifié de "bienvenue en Angola" et applaudi par les entrepreneurs qataris, João Lourenço a invité les investisseurs à participer au développement du pays en misant sur davantage de secteurs de l'économie.

Face aux hauts responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar et de l'association des entreprises de ce pays riche en pétrole et en gaz, le Président de la République a expliqué à l'auditoire les raisons de sa visite officielle à Doha et a dressé un diagnostic sur l'état actuel de l'environnement des affaires dans le pays.

Selon l'homme d'État, "faire des affaires aujourd'hui (en Angola) est très différent de ce qu'il était il y a deux ans", car "il y a plus d'incitations et de garanties" pour le succès de ceux qui veulent investir dans un pays dont le climat est favorable et géographiquement très bien placé.

João Lourenço a écouté les préoccupations des deux plus importantes institutions entrepreneuriales du "petit géant", considéré aujourd'hui comme le pays le plus riche du monde en raison d'investissements dans diverses branches de son économie, mais ce qui a été répété, c'est la peur de risquer dans l'inconnu.

Les hommes d'affaires du Qatar se sont interrogés sur la manière dont les politiques de change et les incitations en faveur des investisseurs disponibles pour aider l'Angola à se développer. Après les explications, la classe entrepreneuriale "a approuvé" le geste et s'est dit prête à faire partie de cette étape vers un pays nouveau et prospère.

Les domaines des infrastructures, de la gestion des aéroports, des technologies, de l'ingénierie, de la construction, de la logistique, de la distribution, de la restauration, de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau, ainsi que du pétrole et du gaz, ont attiré davantage l'attention du cœur de l'économie du Qatar.

Abdul Rahman Al-Ansari, un homme d'affaires du secteur industriel lié à la Chambre, a déclaré avant la réunion que des doutes existaient quant à la réalité de l'Angola, mais que tout a changé après la conversation avec le Chef de l'État angolais.

Selon le président exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, cette institution a le feu vert pour tendre la main à son nouveau partenaire économique.

Le Président João Lourenço a rappelé aux hommes d'affaires qu'avec la signature de six accords à Doha, la coopération entre les deux pays se poursuivrait plus facilement et que les investissements privés du Qatar et de l'Angola seraient mieux servis.

"Nous encourageons les Qataris à débarquer en Angola pour les secteurs les plus divers de l'économie. Bienvenus en Angola!", a conclu l'homme d'État, qui a conclu sa visite officielle de deux jours au Qatar pour renforcer la coopération.

La Chambre de commerce et d'industrie du Qatar avait annoncé en mai dernier que 116 nouvelles usines avaient été installées dans le pays en près de deux ans, "147 étant également en construction". Le nombre d'usines existantes a augmenté de 17% pour atteindre 823 cette année, contre 707 à la fin de 2016.

Selon les médias locaux, 32 000 nouvelles entreprises ont été créées en deux ans dans ce pays du Moyen-Orient, contre 24 000 au cours des deux années précédentes, ce qui représente une croissance de 34%.

Les investissements étrangers du Qatar ont augmenté de 6,6% au premier trimestre de 2019. Citant une étude du ministère qatari du Plan, la presse indique que le total des investissements étrangers a atteint 199,7 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2019.

Aujourd'hui, le Qatar possède la troisième plus grande réserve de gaz naturel au monde et est le plus grand exportateur de gaz liquéfié au monde. En termes de PIB par habitant, c'est le pays le plus riche du monde. Sur la page officielle, le fonds souverain a dit que sa fonction est de «renforcer l'économie du pays en se diversifiant dans de nouvelles catégories de biens».

Cette thèse est renforcée par la performance de la Fondation Qatar, l'un des lieux visités dimanche par le Président João Lourenço. L'objectif de la fondation est de «soutenir le Qatar dans son cheminement d'une économie du carbone vers une économie de la connaissance».