Congo-Kinshasa: Kinshasa - Un symposium pour réfléchir sur les voies d'évacuation des produits de l'Est vers l'Ouest

Le symposium national sur le foncier s'ouvre lundi 9 septembre à Kinshasa. L'objectif de ce forum est de faire de la ville de Kinshasa, à l'horizon 2050, la mégapole du corridor Ouest. En clair, Kinshasa sera la voie d'évacuation des produits et de transport de personnes, à partir de Kisangani dans l'Est de la RDC, jusqu'au Congo-Brazzaville, Angola et Afrique du Sud, explique les organisateurs : ONU-Habitat et Expo-Béton, en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat.

Ce forum a pour thème : « Du foncier rural au nouvel agenda urbain en RDC ».

Du 9 au 12 septembre, les participants vont réfléchir notamment sur les infrastructures, l'urbanisme et l'habitat en RDC. Les organisateurs de ce symposium sont d'avis qu'il est possible de changer positivement la vie des Congolais en leur offrant l'opportunité d'avoir des infrastructures dignes et un habitat décent pour chacun.