Angola: Arrivée du Président João Lourenço à Brazzaville

Brazzaville — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé lundi à Brazzaville pour participer au 5ème Forum "Investir en Afrique" (FIA5), qui se tiendra du 10 au 12 janvier, dans la capitale congolaise.

João Lourenço est arrivé à Brazzaville en provenance de Doha, la capitale du Qatar, où il a effectué une visite d'État de 48 heures, marquée par la signature de divers accords de coopération et d'un mémorandum d'entente dans les domaines des transports aérien et maritime.

Sa visite à Brazzaville fait suite à l'invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, à participer au FIA5, destiné à promouvoir la diversification économique et à créer des emplois dans les pays africains.

Organisée conjointement par les gouvernements du Congo et de la Chine, ainsi que par la Banque mondiale (BM), la réunion vise à faciliter le partage d'expériences en matière de mobilisation des investissements du secteur privé, parallèlement aux efforts du secteur public pour stimuler l'activité économique.

Les organisateurs considèrent la diversification des économies africaines et la création d'emplois comme «cruciales» pour l'avenir du continent africain, dont la population est considérée comme la plus jeune et la plus forte croissance démographique du monde.

Le FIA a été créé en 2015 en tant que plate-forme internationale destinée à promouvoir la coopération multilatérale et les opportunités d'investissement en Afrique. Chaque année, le forum réunit divers acteurs et représentants des secteurs public et privé chinois et africains, ainsi que des organisations internationales et régionales, des partenaires au développement et groupes de réflexion.

La première édition du FIA s'est déroulée à Addis-Abeba, en Éthiopie, en juin 2015, la deuxième dans la ville chinoise de Guangzhou en septembre 2016 : le Sénégal (Dakar) a accueilli la troisième édition en septembre 2017 et la quatrième édition s'est tenue en septembre 2018 à Changsha (Chine).