Togo: A Kégué, la pelouse pose problème

Le Togo affrontera mardi à Lomé les Comores en match retour des préliminaires des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

La rencontre aura lieu au stade de Kégué fraichement rénové par la Chine.

Mais la pelouse ne donne pas satisfaction au sélectionneur.

'Elle est trop haute. Si vous allez sur le terrain vous verrez à quel point le ballon est freiné. Or nous avons besoin d'un jeu rapide et rythmé, mais ce terrain ne nous arrange pas une fois de plus', a-t-il déploré.

Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un nul (1-1).

'On va attaquer comme si on avait un score à remonter. On doit gagner ce match, bien jouer et continuer ce qu'on a fait en première période à Moroni', a déclaré M. Le Roy.