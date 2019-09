Madagascar: BAD - Présentation d'un rapport sur l'emploi décent

La Banque africaine de développement présentera son dernier rapport «Création d'emplois décents : stratégies, politiques et instruments» le jeudi 12 septembre 2019.

En fait, l'Afrique deviendra le continent le plus jeune et le plus peuplé au cours des prochaines décennies. Sa force de travail passera à près de 2 milliards de personnes en 2063, alors qu'elle s'élevait à 620 millions en 2013.

Pour faire face à son taux élevé de croissance de la population, elle devra générer chaque année entre 12 et 15 millions d'emplois. Cela signifie que 1,7 million de nouveaux emplois devront être créés chaque mois à travers le continent. L'Afrique est encore très loin de ce nombre.

Bénéfices économiques. Ce rapport bénéficie de la contribution de quelques-uns des principaux économistes spécialisés dans le domaine du travail et du développement au niveau mondial, chargés de formuler des recommandations spécifiques en faveur de la création d'emplois décents.

Le rapport souligne que les activités manufacturières offrent davantage de bénéfices économiques dans le long terme que d'autres activités.

Elles génèrent des économies d'échelle, elles encouragent la modernisation industrielle et technologique, elles favorisent l'innovation et leurs effets multiplicateurs sont importants.

Le rapport apporte également des éclaircissements sur le rôle que jouent les politiques macroéconomiques prudentes et montre comment utiliser le mieux possible les zones économiques spéciales, les parcs industriels, les zones agro-industrielles, les complexes de renforcement des compétences, ainsi que les programmes d'apprentissage et d'incubation.