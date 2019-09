Ile Maurice: Industrie des services - Made in Moris labellise les hôtels Attitude

«Made in Moris» entre désormais dans l'industrie des services, après trois ans de travail sur l'élaboration d'un cahier des charges pour cette industrie. Sa première labellisation est celle du groupe Attitude dans la catégorie des services hôteliers.

Nous connaissons tous des produits frappés du label Made in Moris. Mais connaissez-vous des services - comme des hôtels - Made in Moris ? Jeudi, les établissements du groupe Attitude ont reçu officiellement ce label. C'est le fruit d'un travail de trois ans sur l'élaboration d'un cahier des charges pour l'industrie des services.

«L'entrée de Made in Moris dans l'industrie des services et la labellisation du groupe Attitude constituent un développement stratégique de taille. Le Made in Moris est le pont entre deux branches historiques du succès économique de Maurice : le secteur manufacturier et le tourisme», soutient Yannis Fayd'herbe, président de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM).

Ce premier cahier des charges a été développé par SGS Maurice, partenaire de Made in Moris, car elle possède une connaissance approfondie des opérations touristiques. Shirin Gunny, Chief Operating Officer (COO) de Made in Moris, mentionne que «l'expérience client chez Attitude a été évaluée en s'appuyant sur l'expertise de SGS dans l'hôtellerie. Puis, le réseau a fait appel au cabinet UTOPIES pour ajouter une série de critères afin de définir ce que c'est qu'une marque locale car elle met en avant la dimension mauricienne».

Attitude possède neuf hôtels de catégories trois étoiles et quatre étoiles. Parmi les neuf hôtels du groupe, sept sont commercialisés sous la marque Attitude comme Coin de Mire Attitude, Émeraude Beach Attitude ou The Ravenala Attitude, tandis que Paradise Cove Boutique Hotel et Sensimar Lagoon Mauritius sont seulement gérés par le groupe Attitude.

Depuis décembre 2017, tous ces hôtels ont obtenu le Travelife Gold Award. Ces récompenses sont dues à leurs efforts continus en matière de responsabilité environnementale et sociale et aussi pour les initiatives de la Green Attitude Foundation. «Il y a la protection de l'eau, l'engagement d'Attitude auprès des communautés locales ou encore les expériences Otentik Attitude qui valorisent les traditions locales et soutiennent l'artisanat», cite Vincent Desvaux de Marigny, COO des hôtels Attitude.

En outre, le groupe travaille, en particulier, avec les petits entrepreneurs qui veulent développer leur business. Ces initiatives démontrent la principale motivation du groupe Attitude qui a toujours été de faire vibrer l'âme mauricienne dans les opérations, fait remarquer Jean-Michel Pitot, CEO du groupe.

Du côté de Made in Moris, Shirin Gunny est d'avis que le tourisme est un pôle de croissance pour le label. «Nous voulons avancer sur le corner Made in Moris à l'aéroport, proposer aux touristes une offre locale de qualité. On pourrait aussi commencer par des comptoirs dans des hôtels. On a une offre diversifiée, pertinente et surtout de qualité qui plairait aux touristes.» Le réseau fait, par conséquent, appel à une collaboration avec le ministère du Tourisme, l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice et la Mauritius Tourism Promotion Authority.

Pour sa part, Daniel Julie, directeur régional du pôle de certification et formation chez SGS Maurice, estime que «l'entrée de Made in Moris dans les services est essentielle car notre économie sera davantage tournée vers les services financiers et bancaires et le tourisme». Made in Moris compte développer d'autres cahiers de charges pour accueillir d'autres prestataires dans l'industrie des services, en fonction des demandes.