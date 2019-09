Ile Maurice: Jean-Michel Pitot - «Nous devons contribuer à combattre les effets de la mondialisation»

interview

Qu'est-ce qui explique la démarche du groupe Attitude à demander la labellisation Made in Moris ?

Le groupe Attitude a vu le jour il y a plus de dix ans. Ma principale motivation était de «Go back to basics» et de faire vibrer cette âme mauricienne dans les opérations. À cette époque, les hôtels mauriciens avaient perdu cette lecture. Certains offraient des prestations que l'on aurait pu trouver dans n'importe quel autre pays. Il fallait ancrer notre offre dans ce contexte mauricien !

Avec le lancement de Zilwa Attitude, nous avons su mettre en avant ce «mauricianisme» et surtout donner ses lettres de noblesse à la langue créole. En toute humilité, je pense que nous avons ouvert la voie pour l'utilisation du créole comme «langue de communication» nationale.

La marque Attitude possède un ADN mauricien, porté par des Family Members mauriciens, décliné à travers des expériences clients développées autour de la culture locale, l'histoire, les habitants, la langue, la cuisine, la musique, etc. Attitude invite ses hôtes à découvrir toutes les facettes de l'île, le street food de Port-Louis, des sites touristiques et culturels tels que le Champ-de-Mars et le jardin de Pamplemousses.

C'est une marque innovante qui a brisé les codes de l'hôtellerie traditionnelle. Attitude représente l'évolution de l'offre d'un pro- duit uniquement (chambres, mer, plage, cocktails) à une expérience client authentique.

Aujourd'hui, les hôtels Attitude sont les premiers labellisés Made in Moris dans le secteur industrie des services - services hôteliers. Quel est votre sentiment ?

Fort de ses dix ans d'expérience, Attitude a rapidement réussi à se faire reconnaître et respecter dans l'univers hôtelier mauricien. Un jour, on m'a demandé comment nous avons pu être aussi «disruptive» dans cette industrie vieille de 50 ans maintenant. Notre intention n'a jamais été d'être disruptive mais il fallait faire différemment. Nous avons misé dès le début sur le «mauricianisme». Après dix ans, cette labellisation nous réconforte dans notre choix stratégique et confirme, quelque part, qu'Attitude est le vrai pionnier de cette hôtellerie Made in Moris.

Le label sera-t-il une valeur ajoutée pour la marque Attitude ?

Oui, définitivement. Il nous permet d'ancrer davantage la marque dans son positionnement mauricien. Cette labellisation s'accompagne également de responsabilités - morale et financière - envers les entreprises locales. Nous avons la responsabilité de les soutenir encore plus et contribuer, quelque part, à combattre les effets de la mondialisation. Nous comptons travailler davantage avec les entreprises du réseau Made in Moris. Nous allons consolider notre partenariat avec les adhérents afin de créer un écosystème mauricien durable.