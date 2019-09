Cote d'Ivoire: MASA 2020 - Bientôt la sélection des groupes artistiques

Les experts du Comité artistique international (Cai) plancheront sur les choix, du 23 au 27 septembre, au siège du Masa à Abidjan.

La 11e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), placée sous le thème : « l'Afrique-Monde », avec le Canada comme pays invité, se déroulera du 7 au 14 mars 2020 à Abidjan, avec plus de 2000 artistes et professionnels des arts attendus.

Après l'appel à candidatures lancé au mois de juin dernier, la sélection des groupes qui ont postulé aura lieu à l'occasion de la 2e réunion du Comité artistique international (Cai) qui se tiendra du 23 au 27 septembre, à Abidjan, au siège du Masa. 26 experts des arts de la scène d'Afrique, d'Amérique et d'Europe évalueront les dossiers de candidature parvenus au Masa par voie électronique et par la poste.

Les dossiers relèvent des disciplines suivantes : les arts du cirque et de la marionnette, la danse, le conte, l'humour, la musique, le théâtre et le slam.

A l'issue des travaux, la liste des groupes sélectionnés pour le Masa 2020 sera publiée le 30 septembre 2019.

Seront éligibles au titre du programme officiel, les troupes qui présenteront un spectacle de moins de 3 ans et dont l'effectif, y compris l'équipe d'encadrement et le manager, ne devra pas excéder 3 personnes pour l'humour, 3 personnes pour le slam, 4 personnes pour le conte, 8 personnes pour la danse contemporaine, 10 personnes pour la musique, 10 personnes pour le théâtre et 15 personnes pour la danse patrimoniale.

Plusieurs autres conditions, notamment une lettre de candidature, une photo de scène du groupe, une captation vidéo du spectacle, la liste des créations et diffusions des trois dernières années ou un press-book, une présentation du spectacle et la fiche technique, doivent figurer dans le dossier de candidature qui sera soumis à la sagacité des experts du Comité artistique international.

Faut-il le rappeler, le Masa est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain.

Ses objectifs sont : le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et de leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène (musique, théâtre, danse, slam, mode, conte, humour, arts du cirque et de la marionnette) relevant du continent africain.