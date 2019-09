Congo-Brazzaville: Gestion d'entreprises - L'Institut congolais de l'audit et du contrôle internes adopte de nouveaux statuts

La structure a révisé ses textes fondamentaux, le 7 septembre à Brazzaville, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Son objectif est de se conformer aux exigences internationales en la matière afin de bien relever les défis de l'audit au Congo.

Réunis sous la direction de son président, Etienne Koti, les membres de l'Institut congolais de l'audit et du contrôle internes (Icaci) ont passé en revue le fonctionnement global de leur organisation. A cet effet, ils ont examiné puis adopté, après amendements, les nouveaux statuts de la structure. Les documents adoptés permettront à cette organisation de s'arrimer à la nouvelle règlementation internationale en matière d'audit, conformément aux exigences de l'Institut international de l'audit interne (IIA), une référence mondiale dans le domaine.

« C'est en tenant compte de ce qui précède, et à la demande de l'UFAI qu'Icaci a entamé le processus d'affiliation à l'IIA Global, dont l'une des exigences est la réforme des statuts. C'est ce à quoi nous nous employons. Selon nos statuts, c'est le genre d'affaire qui se traite en assemblée générale extraordinaire », a souligné Etienne Koti à l'ouverture des travaux.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'Icaci, ses membres ont élu un nouveau conseil d'administration composé de douze personnes, sous la direction d'Etienne Koti. Il est assisté par Prime Corneille Obonga, Lala Akossa et Noël Diakanou.

Il faut rappeler que l'Icaci est une association de droit congolais à but non lucratif. Créé en juin 2007, son but est de représenter la profession d'audit interne, de promouvoir son développement, d'aider les auditeurs internes afin de participer à la bonne gouvernance des entreprises et des organisations.

Ses principales missions sont, entre autres, être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des organisations professionnelles ; améliorer la crédibilité des services d'audit interne au Congo et le professionnalisme des auditeurs internes ainsi qu'encourager la recherche et sa diffusion.

L'Icaci vise aussi à coopérer avec les universités, les grandes écoles, les entreprises et les organismes professionnels; être à l'écoute de leurs attentes et préoccupations, surtout prendre la défense des intérêts de la profession.

L'Icaci est affilié à l'Ufai (Union francophone de l'audit interne), un organisme fédérateur de la zone francophone de l'audit interne.