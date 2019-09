Cote d'Ivoire/Djibouti: Transfert - Hamed Junior signe dans le championnat djiboutien

Traoré Hamed Junior, le talentueux et milieu relayeur du Séwé sports de San Pedro, était très convoité pendant l'intersaison, notamment par l'Asec mimosas et l'As Tanda, mais il a finalement posé ses valises dans le championnat djiboutien de Ligue 1.

De nombreux observateurs qui reconnaissent la valeur de ce jeune international ivoirien de 21 ans parleraient certainement de gâchis. Le concerné que nous avons réussi à joindre par téléphone s'explique.

« Effectivement, l'Asec et l'As Tanda tenaient à moi. Les deux clubs me voulaient, mais le Séwé, mon club employeur (j'y suis lié encore pour un an), a refusé. Il a trouvé un accord avec le club Arta Sola 7 dont l'entraîneur Moussa (ex-entraîneur de l'équipe nationale djiboutienne) me voulait également.

Je découvre un autre monde, mais j'avoue que je ne regrette pas d'être ici. Je gagne plus de cinq fois le salaire que je percevais au Séwé.

En outre, je suis totalement pris en charge par Arta Sola 7. Je suis ici avec Soly Christian, le gardien remplaçant du Fc de San Pedro, un Nigérian et un Camerounais. Le club est bien structuré et les dirigeants sont ambitieux », souligne-t-il, avant d'ajouter qu'il a signé pour un an dans ce club.

« Arta Sola 7 est un tremplin pour moi. A la fin de la saison, je pourrais poser mes valises dans un championnat européen ou plus huppé (... ). Pour l'heure, je n'en dirai pas plus ».

En tout cas, ce garçon a de réelles qualités pour évoluer dans un grand club. «Traoré Hamed Junior est techniquement doué.

Il possède la clairvoyance dans le jeu, un dribble déroutant et un bon coup de pied. Il est également très rapide », soutenait Yaya Tutu, ancien international du Stade d'Abidjan.

Traoré Hamed a, par ailleurs, été médaillé d'argent avec la sélection ivoirienne lors des Jeux de la Francophonie qui se sont déroulés en 2017, à Abidjan.

« Ce fut des moments inoubliables avec le coach Haïdara Soualio, un technicien de qualité, rigoureux et humble. Je le salue au passage. En ce qui me concerne, je vais sérieusement travailler pour retrouver la sélection nationale », conclut-il.