Sud-Soudan: Un an après l'accord de paix, la violence et les besoins humanitaires n'ont pas diminué (CICR)

Dans un communiqué de presse rendu public, ce mercredi 11 septembre 2019, le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Soudan du Sud, James Reynolds a fait le point sur la situation dans le pays, un an après la signature de l'accord redynamisé sur la résolution du conflit au Sud-Soudan. Il affirme que « la violence et les besoins humanitaires n'ont pas diminué ».

Stanislas Ntambwe

« Un an après la signature de l'accord de paix, la violence est toujours omniprésente au Soudan du Sud, les affrontements entre communautés menaçant des vies et la stabilité fragile », constate la Délégation du CICR à Juba (Soudan du Sud).

Le communiqué renseigne que, les équipes chirurgicales du CICR continuent de traiter un grand nombre de patients blessés par balle, alors que les besoins des communautés les plus touchées restent importants. D'où, la nécessité des efforts redoublés pour instaurer une paix durable.

Des communautés privées de soins

« Le nombre de patients blessés par violence et admis dans nos unités chirurgicales a augmenté depuis la signature de l'accord de paix », a affirmé James Reynolds. Il note que, « de octobre 2017 à juin 2018, 526 patients ont été admis, principalement avec des blessures par balle. Un an plus tard (d'octobre 2018 à juin 2019), nous en avions 688, soit une augmentation de près de 25%. En une semaine seulement d'avril, le CICR a évacué par voie aérienne 39 patients blessés par une arme à feu dans un hôpital que nous soutenons, nous obligeant à augmenter le nombre de lits dans l'unité d'un tiers pour répondre aux besoins », s'est indigné le chef de la Délégation du CICR au Soudan du Sud.

La même source précise que la violence a également un impact sur les centres de santé. Les équipes du CICR ont rassemblé des informations sur 24 incidents dans lesquels des installations ont été pillées ou des membres du personnel menacés depuis la signature de l'accord de paix. Ces données peuvent ne refléter qu'une partie des incidents affectant les structures de santé et le personnel. « Dans un pays où très peu d'établissements de santé fonctionnent après des décennies de guerre et de sous-développement, la fermeture d'un seul dispensaire signifie que des communautés entières sont privées de soins, ce qui rend mortelles les maladies évitables et traitables », a-t-on déploré.

Plus de 4 200 Sud-Soudanais séparés de leurs proches

L'année dernière, la plupart des Sud-Soudanais n'ont guère progressé. Il y a plus de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le pays aujourd'hui que jamais depuis le début du conflit armé opposant les forces gouvernementales à l'opposition, il y a plus de cinq ans. Les gens vivent dans les limbes et des affrontements récents dans certaines régions du pays, notamment en Équatoria, continuent de déplacer des milliers de personnes qui sont alors dans l'impossibilité de faire leurs récoltes et dépendent de l'aide humanitaire.

Les familles ont été déchirées par des décennies de conflit. Aujourd'hui, le CICR recherche plus de 4 200 Sud-Soudanais dont les proches ont signalé leur disparition. Malheureusement, avec quatre millions de Sud-Soudan toujours déplacés à l'intérieur du pays et à travers ses frontières, le nombre de personnes qui ne savent pas où se trouvent leurs proches est probablement beaucoup plus élevé. Connaître le sort de leurs proches disparus offrirait à de nombreux Sud-Soudanais l'occasion de partir.

Le CICR est au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. « Nous avons également répondu aux besoins des Soudanais du Sud pendant la longue guerre au Soudan. Nous pouvons dire par expérience personnelle qu'il est impossible d'exagérer le bilan des décennies de guerre, de violence et d'incertitude sur les communautés », a dit le chef de la Délégation du CICR au Soudan du Sud.

James Reynolds espère que l'accord de paix tient, estimant que le retour à un conflit de grande ampleur au Soudan du Sud pourrait signifier que les civils sont à nouveau exposés à des attaques délibérées et à des déplacements, même s'ils sont protégés par le droit international.

Cependant, même si les conditions actuelles persistent, les niveaux de violence au Soudan du Sud, rendus possibles par la facilité d'accès aux armes à feu dans le pays, continueront de menacer la paix et la stabilité dont les Sud-Soudan ont besoin pour récupérer et reconstruire un pays a en grande partie connu la guerre.