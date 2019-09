Togo: L'équipe du FMI achève une mission de revue

document

Les communiqués de presse publiés en fin de mission par les services du FMI incluent des déclarations qui expriment leurs observations préliminaires au terme d'une mission dans un pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du FMI et ne sont pas nécessairement celles du Conseil d'administration.

Sur la base des observations préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera soumis à l'examen et à la décision du Conseil d'administration du FMI.

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Ivohasina Fizara Razafimahefa a séjourné à Lomé du 28 août au 10 septembre 2019 en vue de mener des discussions avec les autorités nationales dans le cadre de la cinquième revue du programme soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC).

« Des progrès satisfaisants ont été relevés au cours des discussions, et elles se poursuivront dans les semaines à venir. À l'issue des discussions en cours, le Conseil d'administration du FMI pourrait examiner les conclusions de la cinquième revue de la FEC en octobre 2019.

« Après une forte décélération en 2017 due aux tensions sociopolitiques, l'activité économique a repris en 2018 et cette reprise s'est poursuivie au premier semestre de 2019. La croissance économique devrait s'accélérer légèrement, passant de 4,9 % en 2018 à 5,3 % en 2019. L'important effort budgétaire amorcé en 2017 s'est poursuivi à fin juin 2019. Le recouvrement des recettes a atteint l'objectif visé en juin et les dépenses globales ont été inférieures aux prévisions. Si les politiques actuelles sont maintenues au second semestre de 2019, le Togo respectera pour la troisième année consécutive le critère de convergence relatif au déficit budgétaire de 3 % du PIB fixé par l'UEMOA. Le cadrage budgétaire pour 2020 vise un déficit budgétaire global légèrement inférieur à 2 % du PIB. Les efforts d'assainissement budgétaire ont permis de réduire la dette publique ; la poursuite de ces efforts contribuera à réduire les facteurs de vulnérabilité liés à la dette.

« Les réformes structurelles budgétaires progressent. Les réformes de la politique fiscale et de l'administration des recettes visent à renforcer les recettes permanentes ; les autorités sont déterminées à mettre en œuvre des mesures fondées sur les recommandations issues d'un diagnostic de l'administration des recettes effectué récemment. L'Office togolais des recettes se propose de renforcer le cadre de conformité volontaire ; la dématérialisation des procédures douanières sera accélérée ; les déclarations et les paiements en ligne seront facilités ; et les services aux contribuables seront améliorés. Du côté des dépenses, il sera mis en œuvre les principales mesures découlant de la revue des dépenses achevée récemment ; des dispositions seront prises pour remplir les conditions préalables pour une transition harmonieuse vers l'instauration du budget-programme et élargir le champ du compte unique du Trésor.

« Malgré quelques retards, la mission se félicite de l'engagement du gouvernement à poursuivre la privatisation des deux banques publiques. Le succès de cette privatisation permettra de préserver la stabilité du secteur financier et de réduire les risques pour le budget de l'État. Le gouvernement entend prendre des mesures pour lutter contre le taux élevé de créances en souffrance, suivre de près les principaux indicateurs de solidité financière et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant.

« La mission se félicite des progrès accomplis récemment par le Togo dans l'amélioration du climat des affaires ; la poursuite des efforts dans ce domaine sera essentielle pour atteindre les objectifs du Plan national de développement et contribuera à promouvoir une croissance économique inclusive.

« La mission a rencontré le Premier ministre Komi Sélom Klassou et a eu des entretiens avec M. Sani Yaya (Ministre de l'Économie et des Finances), Mme Ayawovi Demba Tignokpa (Ministre de la Planification du Développement et de la Coopération), M. Kossi Ténou (directeur national de la BCEAO pour le Togo), d'autres hauts fonctionnaires de l'administration, des hauts responsables de la BCEAO et de la Commission Bancaire, ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires au développement. La mission du FMI tient à exprimer sa gratitude aux autorités et à ses interlocuteurs pour les discussions constructives qu'elle a eues avec eux et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite au Togo ».