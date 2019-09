Gabon: Les dates du Marathon du Gabon 2019 dévoilées

Les organisateurs du Marathon du Gabon ont dévoilé les dates de l'édition 2019 de l'événement qui prend année après année de l'ampleur.

Cette 7è édition aura lieu du 30 novembre au 1 er décembre prochain. Cette course initiée depuis 2013 rassemble plusieurs amateurs et des professionnels le temps d'un week-end. Autour de thèmes tels que le dépistage du cancer des seins, etc.

Le Marathon du Gabon, c'est 6 événements en 1. La Gabonaise réservée aux dames, les courses junior sur 1,5 et 3 km, le 10 km, le semi marathon et le Marathon.

L'an dernier, les Kenyans Shedrack Kimayo et Joan Kigen ont remporté la course majeure en hommes et dames. Une édition 2018 avec 33 nationalités et parrainée par l'ex championne des pistes, Christine Aaron.