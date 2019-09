Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2019-2020 - Kandia Camara promet de belles surprises aux syndicats

Lundi 9 septembre 2019. Il est midi. Nous sommes au groupe scolaire Lagune dans la commune de Koumassi, plus précisément au quartier Sogefia. Celui qui a connu l'établissement durant l'année scolaire 2017-2018 et qui le redécouvre à la faveur de cette nouvelle rentrée, c'est le jour et la nuit.

Tous les maquis, débits de boisson et autres magasins qui pullulaient aux alentours de l'école et qui le noyaient ont tous été déguerpis. Donnant ainsi une vue dégagée et superbe au groupe scolaire. Un côté esthétique renforcé par le ravalement des façades des bâtiments et la réfection de la clôture à l'aide de barres de fer.

Mais, plus que l'aspect flamboyant de l'école, c'est l'annonce de l'arrivée de la ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara, qui retient en grand nombre les élèves dans la cour de l'établissement pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2019- 2020 et surtout à midi passé.

Ceux-ci ont formé deux rangs. Un pour les filles et l'autre pour les garçons pour accueillir la ministre. Un peu à l'écart du rang, une jeune fille du nom de N'Goran Affoué Virginie, assiste un peu triste à la scène.

En classe de CM2, la jeune élève nous explique être venue pour une prise de contact en ce premier jour de la rentrée. « Mais, le maitre nous a demandé ne de pas aller à la maison car la ministre arrive dans l'école. Moi, je ne peux pas faire le rang d'accueil à cause de ma tenue », nous confie-t-elle.

Elle porte un tee-shirt sur sa robe d'école « déchirée ». Cependant, lorsque le véhicule ministériel apparait, la jeune élève oublie l'interdiction et se mélange à la liesse populaire de l'accueil.

Le groupe scolaire Lagune est l'ultime étape de la visite de terrain entamée depuis le matin (ndlr hier) par la commissaire du gouvernement à l'effet de se rendre compte de la bonne reprise des cours.

Tour à tour, Kandia Camara, accompagnée du tout nouveau secrétaire d'Etat en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Brice Kouassi, et du préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi, visite le Centre de perfectionnement aux métiers de la mécanique et de l'électricité (Cpmme), l'institut Mahama Cissé Sabil-Nadjah, un établissement confessionnel islamique suivant le programme national, l'Epp municipalité 2 et Bad 5, le lycée municipal 1 et 2, l'école primaire privée la Source et enfin, le groupe scolaire Lagune.

Dans ces établissements, Kandia Camara a pu se rendre compte de l'ouverture des salles de classe, signe que l'école a repris. Même si pour ce premier jour, ce n'était pas la grande affluence. « Nous avons constaté qu'effectivement l'école a repris partout où nous sommes passés.

Les enseignants sont en place, les élèves sont là, l'administration est là », a-telle déclaré à la fin de sa visite, notant même la reprise des cours par certains enseignants. Notamment au lycée municipal.

« Cela est important parce que les résultats de fin d'année se préparent depuis le premier jour de la rentrée. Les examens de fin d'année se préparent depuis le premier jour. Donc, il est important que les cours démarrent.

Ne serait-ce que par les révisions parce que les enfants ont eu plusieurs mois de vacances », a-telle déclaré. Kandia Camara a insisté sur le respect du programme scolaire, du quantum horaire, des progressions, des dates d'évaluation, des examens et des vacances scolaires dans la réussite d'une année scolaire.

Raison pour laquelle chaque année, elle fait « l'effort d'effectuer ces visites pour encourager les acteurs sur le terrain ». A cet effet, la ministre a salué la présence des responsables syndicaux lors de sa tournée. Certes, l'année scolaire passée été mouvementée, mais tout est rentré dans l'ordre.

Et, les deux parties (Gouvernement et syndicats) ont se sont entendus pour organiser les examens de fin d'année.

Cette lune de miel, à l'en croire se poursuit et de belles surprises attendent les syndicats à la grande réunion de rentrée qui se tiendra demain au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam.

A cette rencontre sera également donné le thème de l'année scolaire. En tout, ce sont, à en croire la ministre de l'Education nationale, près de 7 millions d'élèves dans l'enseignement général et technique qui ont repris hier le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national.