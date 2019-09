Congo-Brazzaville: Education - L'Apeec fustige la mauvaise gestion des fonds par l'administration scolaire

L'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) a interpellé, à l'occasion de sa première conférence de président tenue récemment à Brazzaville, les autorités en charge des sous-secteurs de l'enseignement général et technique en vue d'améliorer la gestion des fonds issus des contributions des parents d'élèves.

Dans les directions départementales de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville, du Pool, des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette ouest, les recouvrements et la gestion des contributions parentales ne se font pas comme il se doit. Le communiqué final des travaux de la première conférence des présidents départementaux et communaux de l'Apeec présenté au ministre de tutelle, Anatole Collinet Makosso, le 9 septembre à Brazzaville, fait état des détournements. « Nous dénonçons et condamnons ces comportements blâmables », a déclaré le président de l'Apeec, Christian Grégoire Epouma.

L'Apeec ne s'est pas arrêtée à la dénonciation. Elle a formulé des propositions pour une gestion rationnelle de ces fonds. Il s'agit donc pour les deux sous-secteurs de l'enseignement de veiller au fonctionnement effectif des comités de gestion dans les établissements scolaires, d'enjoindre les directions départementales, les inspecteurs et directeurs d'école à utiliser les différents supports comptables conçus et validés par la conférence des présidents de l'Apeec. Les cahiers de recouvrement, les carnets de reçus de cotisations à éditer d'accord parties administration scolaire-structure Apeec, les fiches récapitulatives de contrôle de gestion comptable et financière des contributions des parents d'élèves, des procès-verbaux de contrôle de gestion devraient désormais être élaborés.

La conférence des présidents de l'Apeec a, en outre, recommandé l'observation scrupuleuse des dispositions de la lettre circulaire ministérielle n°315 du 1er décembre 2003, interdisant aux chefs d'établissement de convoquer et de présider les réunions des associations des parents d'élèves et autorisant ces derniers d'intervenir dans les établissements scolaires s'agissant du fonctionnement de leur association. La structure appelle également à l'application rigoureuse, par l'administration et l'Apeec, de l'accord-cadre de partenariat relatif à la contribution des parents d'élèves au fonctionnement de l'école, d'une part, et du protocole d'accord portant financement alternatif des établissements scolaires signé le 29 décembre 2018 entre le gouvernement et l'Apeec, d'autre part.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a salué le travail que réalise chaque jour l'Apeec pour l'école congolaise. Il a souligné que la contribution des parents d'élèves a été de beaucoup dans le fonctionnement de l'école. L'idée de les implorer à poser cet acte salutaire n'a donc pas été mauvaise selon le ministre Anatole Collinet Makosso.

Il convient de souligner que le communiqué final des travaux de la première conférence des présidents départementaux et communaux de l'Apeec fustigeant les détournements ne contient aucune donnée chiffrée servant de preuves tangibles pour telle ou telle direction départementale dénoncée. Or, les preuves palpables sont d'une grande importance pour sanctionner.