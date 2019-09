Congo-Kinshasa: Marchés publics - Le Premier ministre appelé à respecter les promesses faites devant l'Assemblée nationale

L'association Médias pour la transparence (MPT) a salué l'investiture, le 6 septembre, du gouvernement par la représentation nationale, tout en demandant à son animateur, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de tenir les engagements pris dans son discours programme.

Engagée dans la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, l'association MPT a relevé que le Premier ministre a promis, devant les députés nationaux, l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'Etat, en s'assurant davantage de la qualité de la dépense et de la régularité des procédures budgétaires. Elle a rappelé aussi que Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est engagé à exercer un contrôle régulier et efficace à tous les niveaux, avec le concours de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes, toutes deux après une restructuration en profondeur, et s'emploiera à faire respecter rigoureusement la loi sur les marchés publics et à faire de l'appel d'offres le mode par excellence de passation de marchés publics.

Devant ces promesses, MPT a évoqué les discours politiques ressassés par ses prédécesseurs restés lettre morte. Cette ONG a invité, par conséquent, l'ancien secrétaire exécutif du Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat à sortir des sentiers battus pour non seulement matérialiser sa vision axée sur « le redressement national à partir de la base » mais aussi, imprimer le changement rappelé par le président de la République, dans son adresse du 8 septembre à la nation congolaise, à savoir changer et incarner le changement partout pour le développement du pays. « N'attendons pas pour prendre les décisions qui vont améliorer le quotidien de chacun, aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre, elle reste importante pour atteindre l'objectif : le changement... », avait-il insisté.

Aussi l'ONG MPT attend-elle du nouveau gouvernement la réalisation de ses promesses pour le décollage de la République démocratique du Congo.