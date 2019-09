Congo-Brazzaville: Festival de la sape - La cinquième édition rend hommage à Ya Jagger et Jacquito wa Mpungu

La sape, un mouvement qui vise à cultiver les valeurs de paix, d'unité nationale et de fraternité entre les filles et fils du terroir, a été de nouveau au rendez-vous, le 8 septembre dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, au cours d'une manifestaion organisée par le maire, Marcel Nganongo.

La cinquième édition du festival de la société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape), en hommage à deux anciens sapeurs, Michel Indata dit Ya Jagger et Jaquito Wa Pungu, s'est tenue sur le thème « La sape, patrimoine national à promouvoir et à sauvegarder ».

Après le mot des sapeurs par Stany de la Dynamique des sapeurs, l'administrateur maire Marcel Nganongo a rappelé qu'année après année, les amoureux de la sape se sont retrouvés à l'esplanade de la mairie de Ouenzé, pour la cinquième fois consécutive, afin de célébrer l'une de leur valeur culturelle: l'élégance vestimentaire, c'est-à-dire la sape.

« Notre compatriote Elvis Guerité Makouessi, pour ne pas le nommer, auteur du dictionnaire de la sape, affirme que celle-ci est connue sous l'appellation de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il s'agit d'une société initiatique qui a ses us et coutumes, mais qui est aussi un art, une manière d'être, de se vêtir, de se comporter tout en intégrant la non-violence. Je crois l'avoir dit aux précédentes éditions de ce festival, la flamme que nous avions allumée ensemble avec les frères et sœurs sapeurs depuis la première édition en 2015, nous la voulons perpétuelle malgré les difficultés financières du moment », a déclaré l'administrateur maire.

Car la sape, a-t-il poursuivi, est un élément authentique, constitutif du patrimoine culturel immatériel en République du Congo. Aussi a-t-il souhaité que les Congolais la promeuvent et la sauvegardent en vue de l'inscrire sur la liste représentative du Congo au patrimoine mondial de l'humanité. Le festival de la sape s'est inscrit dans cette optique, a-t-il ajouté.

Marcel Nganongo a, en outre, rappelé que la première édition qui a rendu hommage à Mayembo de Base avait pour thème « A travers la sape, valorisons les idéaux de paix, d'unité et de concorde nationale ». La deuxième, quant à elle, rendait hommage à Rapha Boundzeki sur le thème « Avec la sape, continuons à promouvoir la paix, la concorde et l'unité nationale », pendant que la troisième célébrait Guy Domis Azangasoué et Lezin Mampouya dit Lozano sur le thème « La sape : puissant vecteur de l'unité nationale et du vivre ensemble ». Pour leur part, Mazouka ma Mbongo le doyen et Gondé Maleba étaient honorés par les sapeurs, lors de la quatrième édition placée sur le thème « La sape : puissant vecteur de l'unité nationale et du vivre ensemble ».

Les associations et clubs des sapeurs à la parade

Après la remise des diplômes d'honneur, une vingtaine d'associations et clubs des sapeurs de la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire ont suscité les applaudissements du public venu si nombreux. Parmi ces associations et clubs des sapeurs, il y a eu La France libre, les Déesses de la sape, Sans frontière, les sapeurs de Pointe-Noire, les Mannequins de la sape, Charles de Gaulle, Dynamique BCBG, Ecurie des beaux garçons de la sape, AVS, les Vétérans de la sape, Place Vendôme, 7/7 de Dany, l'Académie de la sape, As Ouenzé, les Anges de la sape, les Elégants de la sape, Dynamique des sapeurs, Cour des grands, le Groupe Maxime Pivot, la Gestapo, les reines de la Sape, les modélistes, les acteurs de la sape, Mugita et Rodivin, Auxerre.

Notons que la cinquième édition a connu la présence des Congolais venus de France, d'Angleterre, et des Etats-Unis. La prochaine, a annoncé Marcel Nganongo, rendra hommage à Nono Gando et Léandre Moumpala.