Burkina Faso: 100 entreprises les plus dynamiques

Le directeur général de la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY), Hilaire Kaboré, a présenté le lundi 9 septembre 2019 à Ouagadougou, les deux distinctions de sa société reçues lors du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso.

La Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY) a reçu, le samedi 7 septembre 2019, lors du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina, les prix de l'entreprise la plus dynamique du secteur des hydrocarbures et celui du manager le plus dynamique des entreprises publiques.

Les deux trophées ont été présentés aux journalistes, le lundi 9 septembre 2019 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

« C'est toujours réconfortant de voir son travail reconnu, et ça l'est davantage quand cette reconnaissance vient de personnes très avisées, à travers une démarche très méthodique et sur la base de critères et d'éléments concrets et mesurables.

Le cabinet Eco-finances entreprises international se hisse année après année et à travers tous les pays de l'espace UEMOA, comme leader dans la promotion des entreprises », a confié le Directeur général (DG) de la SONABHY, Hilaire Kaboré, pour qui, ces distinctions constituent un honneur fait à sa société. Il a salué la contribution des partenaires dans l'exécution des activités de l'entreprise.

Il s'agit, entre autres, des premières autorités du pays des Hommes intègres, des fournisseurs, des transporteurs, de l'admi-nistration des douanes mais aussi des forces de défense et de sécurité.

« La mission d'assurer un approvisionnement régulier de notre pays en produits pétroliers est certes dévolu à la SONABHY, mais sa mise en œuvre requiert une forte implication d'autres acteurs publics et privés.

C'est pourquoi, il nous est apparu juste de permettre à chacun de ces acteurs de se reconnaître dans les palmes qui nous ont été décernés », a fait savoir Hilaire Kaboré.

En outre, il a reconnu le mérite de tout le personnel pour sa contribution dans le dynamisme de la société. Tout en remerciant le cabinet Eco-finances, entreprise internationale pour ses œuvres à la promotion des entreprises, il a dit recevoir ces prix comme un encouragement et une invitation à mieux faire.

Après ces distinctions, quels sont les défis qui se présentent à votre société ? En réponse à cette préoccupation des journalistes, M. Kaboré a laissé entendre que l'un des défis est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs avec une satisfaction des produits en qualité et en quantité.

« Cela nous amène à déployer des méthodes efficaces. En termes d'infrastructures par exemple, l'entreprise doit les adapter à l'évolution de la consommation puisqu'elle double tous les sept ans », a soutenu le premier responsable de la nationale des hydrocarbures.

Y-avait-il d'autres concurrents dans votre catégorie lors de la compétition, vu que la SONABHY a le monopole dans le secteur ?

A ce sujet, Hilaire Kaboré a relevé que le Burkina Faso compte une centaine d'entreprises qui œuvrent dans le secteur pétrolier mais « nous avons un impact sur l'économie et les recettes de l'Etat, ce qui était l'un des critères ».